La E3 vuelve pero sin Xbox, PlayStation o Nintendo

Microsoft ya confirmó que realizará su próxima gran presentación de videojuegos en las fechas de la E3, pero IGN sostiene que Xbox no tendrá un stand abierto al público en el piso de la conferencia. En el mismo sentido, el medio asegura que ni Sony ni Nintendo se harán presentes en la E3.

Las fuentes consultadas por IGN apuntan que todas las compañías tienen "constantes frustraciones" con la organización de la E3, en manos de ReedPop y la dueña del evento, la Entertainment Software Association (ESA). La edición digital de 2021 no dejó contento a nadie e incluso antes de la pandemia la organización ya perdía asistencia tanto de público como de presentadores.

