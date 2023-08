Ultimátum de Google: si no cumplís con esta medida eliminarán todas tus cuentas

En este marco, la empresa de tecnología anunció una medida que impacta a todos sus usuarios: eliminará todas las cuentas que no hayan sido utilizadas en los últimos dos años . Esto perjudica el acceso a plataformas como YouTube, Meet, Calendar, Google Fotos, Drive, entre otras.

Cuándo se aplicará esta medida de Google

Mediante un comunicado por correo electrónico, Google anunció que la disposición entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año. Desde esa fecha, todas las cuentas personales que no presenten actividad serán eliminadas permanentemente. No obstante, esta medida no afectará a las cuentas vinculadas con organizaciones como instituciones educativas o empresas.