Google anunció cambios en su buscador: más inteligencia artificial, menos enlaces y la llegada de "agentes de información"

La nueva interfaz llega para reemplazar a la lista de enlaces e incorpora nuevas herramientas, gráficos y widgets. Además, el gigante de Silicon Valley también anunció la llegada de "agentes de información".

Archivo. Google anunció los cambios más radicales en 25 años para su buscador.

Google presentó una de las transformaciones más profundas de su buscador con la llegada de la IA. La empresa confirmó que busca revolucionar la experiencia del usuario impulsando un nuevo cuadro de búsqueda - que deja atrás el histórico esquema de enlaces azules -, agentes de información y mini aplicaciones generadas en tiempo real.

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Uno de los focos de la transformación es un rediseño integral de Search centrado en un nuevo “cuadro de búsqueda inteligente”, pensado para consultas largas y naturales. En lugar de limitarse a listar páginas web, el buscador comenzará a construir experiencias interactivas con IA, capaces de interpretar pedidos complejos , seguir temas automáticamente y generar herramientas personalizadas según cada usuario.

El nuevo buscador amplía automáticamente el espacio de escritura para permitir preguntas más extensas y suma un sistema de sugerencias basado en inteligencia artificial que, según Google, va mucho más allá del clásico autocompletado. A partir de ahora, también permitirá realizar preguntas de seguimiento directamente dentro del modo IA.

El nuevo cuadro de búsqueda soportará distintas modalidades y permitirá al usuario interactuar con imágenes, archivos, videos o pestañas de Chrome.

Los agentes IA son ya una realidad y Google busca expandirlo entre sus usuarios. La apuesta de fondo es clara: reducir la necesidad de navegar manualmente por sitios web y trasladar buena parte de la búsqueda a agentes inteligentes que trabajen en segundo plano.

information-agents-search Los buscadores agénticos y las "alertas": la experiencia de noticias personalizada. Google

En este sentido, Google adelantó que este verano comenzará a desplegar “agentes de información” capaces de monitorear internet - blogs publicaciones en redes sociales o sitios web - las 24 horas y alertar sobre cambios específicos.

La empresa ejemplificó que un usuario podría configurar un agente para seguir movimientos del mercado financiero bajo determinados parámetros. El sistema analizaría la información, interpretaría los cambios y enviaría resúmenes automáticos con enlaces relevantes.

“Podrías enviar una alerta para monitorizar los movimientos del mercado en un sector concreto con parámetros muy específicos, y el agente elaborará un plan de seguimiento personalizado, incluyendo las herramientas y los datos a los que necesita acceder, como nuestros datos financieros en tiempo real”, explicó la directora de Búsqueda de Google, Liz Reid. “Luego, hará un seguimiento de esos cambios y te avisará cuando se cumplan las condiciones, proporcionándote una actualización resumida con enlaces e información para que puedas profundizar”, añadió.

La lógica detrás de esta evolución recuerda a Google Alerts, el sistema de alertas lanzado en 2003. Pero ahora los agentes no solo detectarán nueva información: también podrán interpretarla y contextualizarla automáticamente.

En el plano agentes, el buscador también amplió las capacidades de los modelos encargados de gestionar reservas. Ahora, se ampliará a experiencias y servicios locales.

Otro de los cambios más fuertes llegará con la llamada “interfaz de usuario generativa”. Gracias a Gemini y Antigravity —la nueva plataforma de desarrollo de agentes de Google— las búsquedas podrán convertirse en experiencias visuales e interactivas creadas en tiempo real.

Según explicó Reid, consultas complejas podrían transformarse en páginas dinámicas con gráficos, widgets y representaciones visuales generadas sobre la marcha. Una búsqueda sobre agujeros negros, por ejemplo, podría derivar en simulaciones interactivas que evolucionen a medida que el usuario hace nuevas preguntas.

Google Widgets, gráficos y más herramientas llegarán en el verano de EEUU.

“La búsqueda puede crear experiencias personalizadas para cada pregunta, desde diseños dinámicos y elementos visuales interactivos hasta espacios de proyecto persistentes y con estado que se pueden consultar repetidamente”, afirmó la ejecutiva.

La llegada de la IA y las "mini aplicaciones"

Google también permitirá construir miniaplicaciones directamente desde el buscador usando lenguaje natural. Los usuarios podrán crear herramientas personalizadas para organizar comidas, planificar rutinas de entrenamiento o administrar tareas según información vinculada a su calendario y hábitos.

agentic-coding-search-fitness-tracker La aplicación permitirá la creación de "mini aplicaciones" para las necesidades del usuario. Google

La nueva experiencia comenzará a desplegarse esta semana con el rediseño del buscador y continuará durante el verano con las funciones visuales y los agentes inteligentes. Algunas herramientas avanzadas, como la creación de miniapps, llegarán primero a los suscriptores de Google AI Pro y Ultra.

Actualmente, más de 2500 millones de usuarios mensuales utilizan AI Overviews, los resúmenes automáticos generados por IA dentro del buscador. Además, el AI Mode conversacional ya supera los mil millones de usuarios mensuales, cifras con las que Google busca consolidar su liderazgo frente al avance de plataformas como ChatGPT.

El cambio también amenaza con profundizar la crisis de tráfico que atraviesan muchos medios digitales y editores web. Con respuestas cada vez más completas dentro del propio buscador, los clics hacia páginas externas seguirán perdiendo protagonismo.

El CEO de Google, Sundar Pichai, sostuvo que la estrategia apunta a masificar estas capacidades. “Parte de la razón por la que nos centramos en ofrecer modelos de vanguardia —altamente capaces, pero también muy eficientes, rápidos y a un precio más bajo— es porque queremos ponerlos al alcance de la mayor cantidad de personas posible, y creo que esa es un área en la que destacaremos”, afirmó.