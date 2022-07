Los Sims permitirá elegir libremente la orientación sexual de los personajes

sims 4 - 2 - high school years La nueva expansión de los Sims se llama High School Years y llegará durante julio. Electronic Arts

Estas variaciones son todas independientes una de la otra, permitiendo así que el personaje también pueda considerarse asexual o arromántico. Incluso, en pos de reflejar la búsqueda de la identidad sexual de las personas (sobre todo en la juventud), se podrá optar porque el personaje se encuentre "explorando románticamente".

Hace mucho tiempo que Los Sims se mantiene como una franquicia que le da importancia a la diversidad de género, incluyendo que desde 2016 que no haya restricciones de este estílo para la elección de ropa, pelo, forma de hablar, ir al baño y hasta embarazos. En todas estas actualizaciones, Electronic Arts trabajó con organizaciones LGBTQ+ para recibir consejo sobre los cambios.

sims 4 - 3 - high school years Vistazo a la expansión High School Years de Los Sims. Electronic Arts

A pesar de esto, aún se mantiene una limitación sobre la creación de personajes y los desarrolladores de Los Sims no pretenden esconderla. En referencia a que todavía solo se puede elegir binariamente entre hombre y mujer, la jefa de diseño, Jessica Croft, explicó que está es la primera versión de una función en desarrollo: "Seré muy transparente con esto y es que se debe a una limitación técnica. Mecánicamente, los Sims no binarios aún no existen en este juego. Esperamos haber demostrado nuestro compromiso con mejorar la representación de las identidades de género. Hemos permitido la posibilidad de elegir pronombres y creemos que es un paso importante a una mejor representación, pero también sabemos que esto no es lo mismo que elegir la identidad de género".