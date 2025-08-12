¡WhatsApp se renueva! Así será la función de "autodestrucción" de contenidos

La app de mensajería prueba una opción para que cierta información de tu perfil desaparezca sola tras un tiempo definido.

WhatsApp se renueva y llega una nueva función que muchos estaban esperando.

La plataforma de mensajería más usada del mundo sigue incorporando cambios que tienen como objetivo dar más control a sus usuarios sobre qué comparten y por cuánto tiempo.

Entre las novedades que están en desarrollo, una de las que más ruido genera es la posibilidad de que parte de la información del perfil se borre automáticamente sin que el usuario tenga que hacer nada. Esto se está probando en la sección Acerca de , ese espacio donde solemos escribir frases, estados de ánimo o datos temporales.

La idea es en realidad muy simple, lo que hace es permitir que el texto del Acerca de tenga fecha de caducidad. De esta manera, el contenido podrá desaparecer de forma automática después de un período predefinido, evitando que quede información vieja o irrelevante en tu perfil.

Esta novedad se inspira en el concepto de contenido efímero que ya aplican los Estados de WhatsApp, pero ahora lo traslada a un elemento estático del perfil que hasta el momento solo podía modificarse manualmente.

Según las capturas detectadas en la versión beta 2.25.22.22 para Android, el usuario podrá elegir entre varias duraciones : 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas o 24 horas. También habrá una opción personalizada para definir otros lapsos.

Una vez activado el temporizador, el Acerca de desaparecerá automáticamente al cumplirse el plazo. El mecanismo será similar al de los Estados, ya que no requerirá que el usuario lo elimine de forma manual. Además, la configuración podrá cambiarse o desactivarse en cualquier momento.

Este sistema puede resultar especialmente útil para situaciones con fecha de vencimiento clara, como un viaje, un evento laboral, un curso o cualquier actividad puntual.

¿Cuándo va a llegar oficialmente?

Por ahora, la función está en fase de prueba y solo disponible para un grupo reducido de evaluadores en Android. Meta utilizará sus comentarios para ajustar detalles antes de un lanzamiento global.

Aunque no hay fecha confirmada, lo más probable es que primero llegue a Android, luego a iOS y finalmente a la versión de escritorio. Mientras tanto, seguirá como una herramienta experimental que podría sufrir cambios antes de su versión final.

La propuesta busca reforzar la privacidad del usuario. Al permitir que cierta información del perfil se elimine sola, se reduce la exposición de datos y se evita que los detalles personales queden visibles de forma indefinida, algo que está alineado con las tendencias actuales de mensajería segura y contenido efímero.