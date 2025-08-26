Ucrania apuntó contra Woody Allen por participar en un festival de cine ruso







El director, conocido por comedias premiadas como Annie Hall y Manhattan, apareció por videoconferencia en el festival el domingo 24 de agosto y habló sobre Rusia y su cine.

El cineasta fue críticado por ser parte del Festival de Cine de Moscú.

Una rama del gobierno de Ucrania ha condenado públicamente la participación de Woody Allen en el Festival de Cine de Moscú, calificándolo de “vergüenza” dada la continua invasión de Rusia a su país.

El director, conocido por comedias premiadas como Annie Hall y Manhattan, apareció por videoconferencia en el festival el domingo 24 de agosto y habló sobre Rusia y su cine. "He estado en Moscú y San Petersburgo. Siempre me ha gustado el cine ruso", declaró, antes de elogiar la película épica de siete horas de 1965, Guerra y Paz , rodada en la entonces Unión Soviética.

El mensaje del Gobierno de Ucrania contra Woody Allen El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania criticó la aparición en las redes sociales, publicando en X (anteriormente Twitter): “La participación de Woody Allen en la semana internacional de cine de Moscú es una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos que han sido asesinados o heridos por criminales de guerra rusos en su guerra en curso contra Ucrania”.

Continuó: "Al participar en un festival que reúne a los partidarios y las voces de Putin, Allen opta por ignorar las atrocidades que Rusia comete en Ucrania a diario desde hace 11 años. La cultura nunca debe utilizarse para encubrir crímenes ni como herramienta de propaganda. Condenamos enérgicamente la decisión de Woody Allen de bendecir el sangriento festival de Moscú con su discurso".

Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, el país ha sido excluido de varios eventos culturales como el Festival de la Canción de Eurovisión y el Festival de Cine de Cannes. El lunes 25 de agosto, Allen declaró a The Guardian confirmando su postura política. "En lo que respecta al conflicto en Ucrania, creo firmemente que Vladimir Putin está totalmente equivocado", declaró. "La guerra que ha provocado es atroz. Pero, independientemente de lo que hayan hecho los políticos, no creo que cortar las conversaciones artísticas sea una buena manera de ayudar".