El secreto detrás del maquillaje de las manos de Donald Trump

Las manos de Donald Trump llaman la atención en sus apariciones públicas y reavivan dudas sobre su estado de salud y la atención mediática que generan.

Trump muestra un moretón visible en su mano derecha durante un acto público reciente.

Donald Trump vuelve a ser foco de atención mundial, pero esta vez no por sus discursos ni decisiones políticas, sino por sus manos. Un moretón que cubre gran parte de su mano derecha es evidente en recientes actos públicos, generando especulaciones sobre su estado de salud y por qué recurre al maquillaje para disimularlo.

Las imágenes circularon ampliamente en medios internacionales, despertando curiosidad entre periodistas y ciudadanos. La visibilidad de los hematomas fue tal que, incluso con maquillaje, resulta imposible ocultarlos completamente en ciertos actos, lo que provocó debates sobre su condición física y sobre la estrategia de la Casa Blanca para explicar el fenómeno.

XHMJYYKTHVBYZKZV77ZVGBV4QI (1) El maquillaje no logra ocultar completamente los hematomas en las manos del presidente.

Según la periodista Rosa Conde, desde Miami: “De las manos del presidente se está hablando tanto casi como de sus discursos y de sus palabras. Desde febrero empezaron a verse esos moratones, que siempre ha ido disimulando con maquillaje, pero últimamente parece imposible, y ayer fue uno de esos días en que más se apreciaron, ya que no había maquillaje que cubriese esos moretones”.

La explicación oficial y el silencio en el Despacho Oval La Casa Blanca atribuyó los moratones a una insuficiencia venosa crónica del presidente, diagnosticada recientemente en julio de 2025. Según la versión oficial, la combinación de tomar medicamentos como medida preventiva cardiovascular y el gesto frecuente de dar la mano provoca la aparición de los hematomas. Sin embargo, esta explicación no convence a todos y sigue siendo motivo de debate en medios y redes sociales.

South-Korean-President-Lee-Jae-Myung-visits-Washington-q9cpmaed La explicación oficial atribuye los moratones a una insuficiencia venosa crónica y al uso de aspirinas. Conde también señaló las restricciones del entorno mediático: “Ayer había 40 corresponsales en el Despacho Oval y nadie se atrevió a preguntarle. Hubo un momento en el que hicieron ruido y a ese periodista lo echó fuera. No creo que sea una pregunta que le gustase”. El maquillaje, hasta ahora, fue la herramienta principal del mandatario para ocultar los moretones en apariciones públicas. Sin embargo, con la visibilidad cada vez mayor de estas marcas, se abre nuevamente el debate sobre su salud y la capacidad de la Casa Blanca para controlar la narrativa sobre la condición física del presidente.

