Whatsapp lanza una nueva función que brinda más seguridad en los chats grupales

Esta nueva actualización permite que si alguien que no conocés te añade a un grupo, los usuarios podrán ver una tarjeta de contexto con más información sobre ese grupo. Esto incluye quién te ha añadido, cuándo se creó el grupo y quién lo creó .

Whatsapp chats grupales seguridad.png Simula la experiencia actual en mensajería 1:1, donde se te da más contexto si te envía un mensaje alguien que no conocés.

Esto es especialmente útil si acabás de conocer a alguien o a un grupo de personas y aún no los has guardado en tus contactos. También puede ayudar a confirmar si es o no un grupo que conocés o en el que querés estar.