Alertan por una nueva estafa por WhatsApp con falsas multas de tránsito

Circulan mensajes que simulan comunicaciones oficiales y buscan que los usuarios paguen supuestas infracciones a través de enlaces engañosos.

Una nueva modalidad de fraude busca engañar a conductores a través de mensajes de WhatsApp.

Una nueva modalidad de estafa empezó a preocupar a muchos conductores que reciben mensajes por WhatsApp en los que se les avisa sobre presuntas multas de tránsito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El engaño busca aprovechar la apariencia de una comunicación oficial para simular una urgencia y lograr que la víctima ingrese a un enlace, entregue información personal o lleve a cabo un pago sin verificar antes el origen del aviso.

La maniobra empieza con un mensaje de WhatsApp que informa sobre una supuesta infracción de tránsito pendiente . En muchos casos, el texto incluye:

El objetivo es que la persona actúe rápido y no revise si la comunicación es verdadera. El indicador principal de alerta se puede ver cuando el mensaje ofrece pagar la infracción a través de un enlace que no pertenece a un canal oficial.

También es importante desconfiar si se solicitan datos personales, información bancaria o pagos por fuera de las plataformas habilitadas por cada municipio o jurisdicción. Las autoridades recomiendan no entrar a enlaces desconocidos, no compartir información sensible y verificar siempre la existencia de la infracción antes de abonar.

Un caso reciente encendió las alertas por el uso de montos elevados y supuestos descuentos. Magnific

El caso que encendió las alarmas: exigían pagar más de 2 millones de pesos

Una de las situaciones que motivó una advertencia oficial se dio en Pergamino, según informó el municipio, una persona recibió un mensaje por WhatsApp en el que se le comunicaba una supuesta multa de tránsito por un monto superior a los $2 millones.

El mensaje también ofrecía un descuento para cancelar la deuda, una estrategia que se suele ver en este tipo de fraudes para que la víctima crea que es una oportunidad y apure la decisión. La Municipalidad aclaró que ese tipo de comunicaciones no forman parte de sus canales oficiales.

En Pergamino, los únicos avisos por WhatsApp sobre el estacionamiento medido corresponden al sistema Simple. Esos mensajes pueden enviarse cuando un inspector detecta un vehículo estacionado sin el servicio activado y permiten regularizar la situación dentro del plazo previsto.

La diferencia está en que la gestión se hace únicamente a través de la aplicación o la página oficial del sistema. Los mensajes que informan multas, ofrecen descuentos o incorporan enlaces externos para pagar no deben considerarse comunicaciones oficiales.

Antes de pagar una infracción, conviene verificar siempre la deuda en canales oficiales. Magnific

Cómo saber si tenés una multa de tránsito

Antes de pagar una supuesta infracción recibida por WhatsApp, lo primero es verificarla por canales oficiales como:

la página oficial del municipio correspondiente

la aplicación oficial usada por esa jurisdicción

los portales provinciales o nacionales habilitados para consultar infracciones

las oficinas de tránsito correspondientes

Nunca hay que validar una deuda ingresando directamente al enlace incluido en un mensaje sospechoso. Lo más seguro es escribir por cuenta propia la dirección del organismo o ingresar desde una aplicación oficial, pero también se recomienda revisar:

que el dominio web corresponda realmente al organismo

que la patente y los datos de la infracción coincidan

que exista información sobre fecha, lugar y tipo de falta

que el medio de pago esté autorizado oficialmente

Si el mensaje genera dudas, lo recomendable es no pagar hasta comprobar la existencia de la multa. La misma precaución se tiene que aplicar ante supuestos descuentos extraordinarios o amenazas de recargos inmediatos.