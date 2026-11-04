La mayor innovación de Apple en años: cómo es el nuevo iPhone plegable y qué características tiene

El dispositivo permite alternar entre un formato compacto y una pantalla de 7,6 pulgadas para trabajar, jugar y consumir contenido.

El primer teléfono plegable de la compañía combina dos pantallas OLED, un diseño de titanio, cámaras de 48 megapíxeles y nuevas funciones de Inteligencia Artificial.

Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable , con un diseño que cambia por completo la estructura tradicional de sus celulares. El dispositivo posee dos pantallas, una bisagra de precisión y un sistema operativo adaptado para aprovechar el formato abierto y cerrado.

El lanzamiento marca un cambio en la estrategia de la empresa, que hasta ahora había ofrecido exclusivamente modelos convencionales dentro de su línea de teléfonos. La propuesta apunta a reunir las funciones de un celular y parte de la experiencia de una tablet en un solo equipo.

La principal innovación del equipo está en su estructura . Cuando está cerrado , el iPhone Duo tiene una pantalla exterior OLED de 5,4 pulgadas , pensada para usar el teléfono con una sola mano y desarrollar las tareas habituales. Al abrirlo , aparece un panel interior OLED de 7,6 pulgadas , el más grande incorporado hasta ahora en un iPhone.

Ambas pantallas cuentan con tecnología Super Retina XDR, ProMotion y una tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz . También incorporan función de pantalla siempre activa, Dynamic Island y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores.

Apple sumó un acabado nanotexturizado en el panel interno para reducir los reflejos y disimular la marca del pliegue. La empresa también desarrolló una bisagra de precisión que busca mantener la superficie central plana cuando el teléfono está abierto y ofrecer una apertura fluida. El marco está fabricado con titanio de grado 5 y la parte frontal incorpora Ceramic Shield 2 .

En cuanto a sus dimensiones, mide 5,2 milímetros de grosor cuando está abierto y 11,3 milímetros cuando está plegado. Su peso es de 254 gramos. Se comercializa en dos terminaciones: blanco estrella y cielo nocturno, con opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Cámaras del iPhone Duo: qué sensores incorpora

En cuánto a lo fotográfico, incluye dos cámaras traseras Fusion de 48 megapíxeles. La principal cuenta con estabilización óptica de imagen y permite un zoom de calidad óptica de 2x. La segunda es ultra gran angular y permite capturar escenas más amplias, además de fotografías macro.

En el frente, el equipo incorpora una cámara Center Stage que adapta automáticamente el encuadre para selfies y videos, incluso cuando el usuario sostiene el celular en distintas orientaciones. También tiene una cámara FaceTime ubicada abajo de la pantalla interior, que permite hacer videollamadas con el teléfono abierto o apoyado sobre una superficie.

El formato plegable habilita otras funciones. Por ejemplo, se pueden utilizar las cámaras traseras para sacar selfies mientras la pantalla exterior muestra una vista previa de la imagen.

También permite que varias personas participen de una videollamada viendo el contenido desde el panel externo. En video, el iPhone Duo puede grabar en resolución 4K Dolby Vision a 120 cuadros por segundo con la cámara principal.

Rendimiento, batería y funciones de Inteligencia Artificial

El teléfono funciona con el chip A20 Pro, el mismo procesador que incorporan los modelos iPhone 18 Pro. Tiene una CPU de seis núcleos, una GPU de siete núcleos y dos motores Neural Engine de 16 núcleos para procesar tareas de Inteligencia Artificial.

Para controlar la temperatura durante el uso Apple incorporó una cámara de vapor diseñada específicamente para el dispositivo. El sistema trabaja junto con el procesador para sostener el rendimiento durante sesiones de juego, multitarea y ejecución de modelos de IA.

La batería está distribuida en dos unidades, una en cada lado del teléfono. Según Apple, permite reproducir hasta 31 horas de video con la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior. Cuando se alternan ambas pantallas, la autonomía estimada llega a 24 horas de uso.

El iPhone Duo utiliza iOS 27, una versión adaptada a su formato. Una de las funciones fundamentales es Split View, que permite abrir dos aplicaciones en paralelo y trabajar con ambas en la pantalla interna.

También es posible abrir dos ventanas de una misma aplicación, como Safari, y guardar combinaciones para volver a usarlas. El equipo integra Apple Intelligence y Siri AI, la nueva versión del asistente característico de la firma.

Cuánto cuesta el iPhone Duo

Apple abrió las reservas del iPhone Duo el 16 de octubre y estableció el inicio de las ventas para el 23 de ese mes en los primeros mercados habilitados. El precio inicial informado para Estados Unidos fue de 1.999 dólares para la versión de 256 GB.

La disponibilidad no fue simultánea en todos los países. Apple anunció una expansión progresiva hacia otros mercados durante octubre, por lo que la fecha de llegada y las condiciones de comercialización dependen de cada región.

Para Argentina, la empresa no informó en el anuncio un precio oficial en pesos. Cualquier valor publicado por vendedores o importadores puede variar según el origen del equipo, los impuestos y las condiciones de cada operación.