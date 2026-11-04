WhatsApp pone a prueba una función para programar mensajes: cómo funciona y quiénes pueden usarla

La herramienta permite elegir el día y la hora de envío sin recurrir a aplicaciones externas. Por ahora, está disponible para un grupo reducido de usuarios de las versiones beta de Android e iOS.

WhatsApp comenzó a probar una función que permite programar mensajes directamente desde la pantalla de conversación. La herramienta incorpora una opción para definir cuándo se enviará un texto o un archivo multimedia , sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros ni recurrir a menús adicionales.

El mecanismo se activa al mantener presionado durante un segundo el botón verde de envío, lo que provoca una ventana emergente que permite seleccionar la fecha y el horario de entrega. La función está disponible de manera progresiva para usuarios inscriptos en los programas beta de Android e iOS.

Una de las características centrales es que la programación se procesa a través de los servidores en la nube de Meta. Por eso, el envío no depende de que el teléfono permanezca encendido o conectado a Internet: el mensaje se entrega en el momento establecido incluso si el dispositivo se queda sin batería, pierde señal o está apagado.

El plazo para programar un envío va desde un mínimo de 10 minutos hasta un máximo de 14 días. Ese margen también permite modificar el contenido o cancelar la operación antes de que llegue la hora prevista.

La programación de mensajes se realiza directamente desde la conversación y no requiere salir del chat ni instalar herramientas adicionales. Una vez escrito el texto, el usuario debe mantener presionado el botón de envío para desplegar una ventana que permite seleccionar la fecha y la hora de entrega.

La versión beta habilita un margen de programación que va desde los diez minutos hasta los 14 días. Después de confirmar la operación, el mensaje queda registrado como pendiente y puede consultarse o eliminarse desde un apartado específico de la información del chat. Cuando llega el momento elegido, WhatsApp lo envía automáticamente, incluso si el teléfono de quien lo programó está apagado o desconectado.

La novedad también puede cambiar la forma en que se interpreta el horario de recepción de un mensaje. Hasta ahora, la hora de envío podía funcionar como una referencia del momento en que alguien decidió escribir, aunque la entrega se demorara por problemas de conexión. Con esta herramienta, en cambio, un usuario podría recibir a las diez de la mañana un mensaje que otra persona dejó preparado la noche anterior.

El acceso está limitado a los usuarios que participan de los programas de prueba de la aplicación.

En febrero, cuando la función todavía estaba en desarrollo, WABetaInfo señaló que el destinatario no tendría forma de identificar si un mensaje fue programado. Por ahora, no está confirmado si esa característica se mantendrá en la versión definitiva.

La programación no está limitada a los textos: las pruebas también incluyen enlaces, fotografías y videos, tanto en conversaciones individuales como grupales. Sin embargo, los archivos multimedia solo pueden agendarse de a uno. En los grupos, quienes se incorporen después de que se haya configurado un envío no recibirán ese mensaje, según indicó WABetaInfo.

En los chats grupales, la herramienta aplica una condición vinculada a la privacidad: al programar un mensaje, toma como referencia la lista de integrantes que forman parte del grupo en ese momento. Por lo tanto, si una persona se incorpora después de que se creó la programación, no recibirá el mensaje cuando se concrete el envío.

¿Quiénes pueden probar los mensajes programados en WhatsApp?

Por el momento, el acceso está limitado a los usuarios que participan de los programas de prueba de la aplicación. La función apareció primero en la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.40.7, disponible a través de Google Play Store.

Más tarde, también llegó a los dispositivos de Apple mediante la versión beta 26.42.10.19 para iOS, distribuida a través de TestFlight.

La disponibilidad es progresiva y no está garantizada para todas las cuentas que instalen esas versiones. Meta habilita la herramienta desde sus servidores, por lo que su aparición puede demorar incluso entre quienes ya forman parte del programa beta.

Para comprobar si está activa, alcanza con escribir una palabra en una conversación y mantener presionado el botón verde de envío. Si la cuenta tiene habilitada la función, aparecerá el panel para seleccionar la fecha y la hora.

El envío programado, además, funciona con un principio de compatibilidad asimétrica: solo quien prepara el mensaje necesita tener habilitada la versión beta. La persona que lo recibe puede utilizar la versión estable de WhatsApp y recibirlo con normalidad en el horario establecido.

¿Qué son las Acciones Inteligentes de Texto y cómo funcionan?

La actualización también incorpora otra herramienta, denominada Acciones Inteligentes de Texto, que identifica información específica dentro de los mensajes. El sistema reconoce números telefónicos, fechas, horarios, direcciones de correo electrónico y ubicaciones físicas.

Cuando detecta alguno de esos datos, WhatsApp lo marca con un subrayado de líneas punteadas. Al tocarlo, se despliega un menú flotante con accesos directos para operar sobre esa información sin salir de la conversación.

El menú muestra primero el dato identificado, de modo que el usuario pueda comprobar si la aplicación lo interpretó correctamente. Las opciones disponibles dependen del contenido detectado.

Si se trata de un número telefónico, por ejemplo, permite copiarlo, agregarlo a la lista de contactos o iniciar una llamada. Cuando reconoce una fecha o un horario, ofrece la posibilidad de guardar el compromiso en el calendario del teléfono o crear un evento dentro del propio chat. En el caso de las direcciones físicas, el menú permite abrir la ubicación directamente en Google Maps o Apple Maps.