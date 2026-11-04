El acuerdo de AMD con Meta y OpenAI que le costó u$s1.200 millones

AMD permitió que Meta y OpenAI pudieran adquirir hasta 160 millones de acciones por apenas un centavo cada una, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

AMD permitió que Meta y OpenAI pudieran adquirir hasta 160 millones de acciones por apenas un centavo cada una, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Advanced Micro Devices (AMD) comenzó a pagar el precio de su estrategia para ganar terreno en el mercado de inteligencia artificial. La compañía registró un cargo contable de u$s1.200 millones en el tercer trimestre de 2026 por los acuerdos comerciales que firmó con OpenAI y Meta .

El monto representa un impacto de aproximadamente u$s0,74 por acción y está relacionado con los warrants, instrumentos financieros que otorgan el derecho a comprar acciones de una compañía a un precio previamente establecido.

En este caso, AMD permitió que cada uno de sus dos grandes clientes pudiera adquirir hasta 160 millones de acciones por apenas un centavo cada una , siempre que se cumplan determinadas condiciones comerciales y bursátiles.

El principal cuestionamiento de la operación es la posible dilución de los accionistas actuales . Si OpenAI y Meta alcanzan los objetivos establecidos y ejercen la totalidad de sus derechos, podrían acceder conjuntamente a 320 millones de acciones, una participación potencial cercana al 16% de AMD.

El acuerdo con Meta, anunciado en febrero de 2026, contempla el suministro de hasta u$s60.000 millones en procesadores durante cinco años . La compañía de Mark Zuckerberg se comprometió a desplegar hasta seis gigavatios de capacidad informática utilizando los chips de AMD. La alianza sigue un esquema similar al firmado previamente con OpenAI.

AMD permitió que Meta y OpenAI pudieran adquirir hasta 160 millones de acciones por apenas un centavo cada una, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

La directora financiera de AMD, Jean Hu, explicó que el cargo responde principalmente al incremento de la cotización de la empresa y a los cambios en las probabilidades estimadas de que se cumplan las condiciones para ejecutar los warrants. También anticipó: "El cargo aumentará a medida que nosotros y nuestros clientes avancemos en virtud de este acuerdo".

Sin embargo, el impacto contable no representa una salida directa de efectivo. Hu aclaró que estos ajustes no afectan los resultados ajustados (no-GAAP) ni el flujo de caja libre de la compañía. El costo también podría variar en función de la evolución de las acciones.

Una clara oportunidad

Por otro lado, los acuerdos representan una oportunidad para AMD de consolidarse como alternativa a Nvidia. Bob O'Donnell, analista jefe de TECHnalysis Research, sostuvo que "existe una demanda acumulada de una alternativa seria a Nvidia y los productos de AMD comienzan a competir en términos de precio y rendimiento".

Los resultados operativos respaldan esa expansión: los ingresos del negocio de centros de datos alcanzaron un récord de u$s8.500 millones en el trimestre, un crecimiento interanual del 97%. Además, AMD proyectó ventas por u$s17.000 millones para el cuarto trimestre.

La compañía también anticipó que sus ingresos crecerán más del 80% en 2027. Así, el desafío será transformar los acuerdos comerciales en crecimiento rentable sin que el costo de entregar participación accionaria termine perjudicando a sus inversores.