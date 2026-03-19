WhatsApp prepara una función clave: permitirá cerrar sesión, sin borrar la aplicación

La aplicación prueba una función que simboliza un cambio importante en su uso diario: conocé los detalles.

WhatsApp trabaja en una nueva función que podría cambiar la forma en que millones de usuarios utilizan la aplicación todos los días. Se trata de una herramienta que permitirá cerrar sesión sin necesidad de desinstalar la app ni borrar los datos del teléfono , algo que hasta ahora no era posible dentro del servicio.

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La novedad fue detectada en versiones beta recientes para Android y forma parte de una actualización en desarrollo que apunta a mejorar la experiencia del usuario, especialmente en contextos donde se utilizan múltiples cuentas o dispositivos compartidos.

Hasta el momento, quienes querían dejar de usar su cuenta debían eliminar la aplicación o borrar sus datos, lo que implicaba perder configuraciones o depender de copias de seguridad para recuperar chats. Con este cambio, WhatsApp busca alinearse con otras plataformas digitales que ya permiten cerrar sesión de forma simple, sin afectar la información almacenada .

Además, la nueva función se integra con otras herramientas recientes, como la gestión de múltiples cuentas, lo que muestra un cambio más amplio en la estrategia de la app.

La nueva herramienta estará disponible dentro del menú de configuración de la aplicación, donde los usuarios podrán acceder a una opción específica para cerrar sesión de manera rápida. Antes de completar la acción, WhatsApp mostrará una serie de recomendaciones para evitar la pérdida de datos , como realizar una copia de seguridad o revisar la configuración de privacidad. Entre las principales características de esta función se destacan:

Posibilidad de cerrar sesión sin borrar la aplicación.

Conservación del historial de chats en el dispositivo.

Opción de volver a iniciar sesión sin perder información.

Sugerencias automáticas para hacer back-up antes de salir.

Además, la app incorporará una pantalla con distintas alternativas antes de cerrar sesión, como silenciar notificaciones, liberar espacio o gestionar cuentas, para evitar que los usuarios tomen decisiones innecesarias.

Otra de las novedades clave es que esta función permitirá cambiar entre cuentas de forma más sencilla, algo especialmente útil para quienes usan WhatsApp en contextos laborales y personales.

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Por qué este cambio es importante

La posibilidad de cerrar sesión es una de las funciones más solicitadas por los usuarios desde hace años. A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp nunca ofreció una opción directa para salir de la cuenta principal sin eliminar la app, lo que generaba incomodidades en distintos escenarios.

Con esta actualización, la aplicación busca adaptarse a nuevas formas de uso, donde es cada vez más común:

Tener más de una cuenta.

Compartir el dispositivo con otras personas.

Alternar entre vida personal y trabajo.

Tomar pausas en el uso de la app.

Además, la función mejora la privacidad, ya que permitirá cerrar sesión sin exponer conversaciones o datos personales cuando se presta el teléfono. También responde a una tendencia más amplia dentro del ecosistema digital, donde los usuarios buscan mayor control sobre sus cuentas y su información.

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Otros cambios recientes en WhatsApp

Esta nueva herramienta forma parte de una serie de actualizaciones que WhatsApp viene desarrollando en los últimos meses, como:

Gestión de múltiples cuentas en un mismo dispositivo.

Nuevas opciones de privacidad avanzada.

Herramientas con inteligencia artificial para contenido.

Mejoras en seguridad y protección de datos.

La app ya permite utilizar más de una cuenta dentro del mismo dispositivo, manteniendo chats, archivos y configuraciones separadas entre perfiles.

Además, WhatsApp sigue incorporando funciones para reforzar la seguridad, como controles más estrictos sobre el acceso a chats y la protección de la información personal. Estas mejoras buscan mantener la competitividad de la plataforma frente a otras aplicaciones de mensajería y adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios.

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Cuándo estará disponible para todos los usuarios

Por el momento, la función de cerrar sesión sin borrar la app se encuentra en fase beta, lo que significa que solo está disponible para un grupo limitado de usuarios. WhatsApp suele probar este tipo de herramientas antes de lanzarlas de forma global, para evaluar su funcionamiento y corregir posibles errores.

Según los reportes, la función podría llegar en las próximas actualizaciones, aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada. Como ocurre con otras novedades de la aplicación, el despliegue será progresivo, primero en Android y luego en iOS.

En un contexto donde WhatsApp sigue siendo una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo, este tipo de cambios marcan una evolución en la forma en que las personas gestionan su comunicación digital. La incorporación de una opción tan básica como cerrar sesión demuestra cómo incluso pequeños cambios pueden tener un impacto significativo en la experiencia del usuario, especialmente en una app que forma parte de la vida cotidiana de millones de personas.