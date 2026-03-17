Cómo activar el "modo Scream" en WhatsApp en simples pasos

Los usuarios pueden cambiar el logo de la aplicación de mensajería por una imagen inspirada en Scream mediante el uso de un launcher.

Cada vez más personas buscan personalizar como se ven sus aplicaciones favoritas y darles un nuevo estilo . Por este motivo, surgieron distintos “modos” que se vuelven virales en redes sociales y permiten modificar el ícono o algunos aspectos visuales de las apps más utilizadas, como por ejemplo WhatsApp .

Uno de los más recientes es el llamado “modo Scream” , una personalización que permite reemplazar el logo tradicional de WhatsApp por una imagen vinculada a este popular personaje del cine de terror. Se trata de un cambio visual que no altera en lo absoluto a las funciones del servicio de mensajería, pero permite decorar la interfaz del teléfono a gusto de cada usuario.

Para poder personalizar el icono de la aplicación, es necesario utilizar Nova Launcher , una aplicación que puede ser también conocida como launchers o “lanzadores”.

Es un tipo de herramienta permite modificar la interfaz principal del teléfono; es decir, el aspecto visual del sistema operativo. A través de estos programas se pueden ajustar distintos elementos, como por ejemplo:

Es decir, que un launcher te permite cambiar la apariencia del dispositivo más allá de las opciones que vienen configuradas de fábrica en el sistema operativo del dispositivo. Un launcher puede hacer que un dispositivo Samsung, adquiera la apariencia visual de un Motorola o de un iPhone.

La estructura de este tipo de aplicaciones suele estar compuesta por tres elementos principales. En primer lugar, las pantallas de escritorio, donde se ubican los íconos y widgets. En segundo lugar aparece el dock, una barra inferior donde se colocan las aplicaciones más utilizadas. Finalmente, está el cajón de aplicaciones, donde reúne a todas las herramientas instaladas en el teléfono.

Es importante tener en cuenta que Nova Launcher es una aplicación de terceros. Esto significa que no cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta (la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram). Por ese motivo, las modificaciones que se realizan mediante este sistema solo afectan el aspecto visual del dispositivo.

nova luncher

Paso a paso: cómo configurar el "modo Scream" en WhatsApp

El proceso para activar el “modo Scream” es básicamente reemplazar el ícono tradicional de WhatsApp por una imagen personalizada. Para hacerlo, primero es necesario tener una imagen para representar a este personaje y después hacer el cambio a través del launcher.

Preparar la imagen

El primer paso es conseguir una imagen relacionada con Scream que se va a usar como nuevo ícono. Lo ideal es que esté en formato PNG y con fondo transparente.

La imagen se puede descargar de Internet o generarse mediante herramientas de inteligencia artificial. Antes de seguir con el siguiente paso, es clave asegurarse de que el archivo esté guardado en la galería del teléfono.

Descargar Nova Launcher

Luego es necesario ingresar a la tienda de aplicaciones “Play Store" y descargar la app Nova Launcher.

Una vez instalada, se debe abrir la aplicación y configurarla como lanzador predeterminado del teléfono. Esto es necesario porque así el programa podrá tener los permisos necesarios para modificar el diseño de la pantalla principal y los íconos de las aplicaciones.

Editar el ícono de WhatsApp

Con el launcher ya activo, el siguiente paso es modificar el acceso directo de WhatsApp. Para hacerlo hay que volver a la pantalla de inicio del teléfono y mantener presionado el ícono de WhatsApp durante unos segundos. Al hacerlo aparecerá un menú donde hay que seleccionar la opción “Editar”.

Dentro de esa ventana, se puede tocar nuevamente el ícono actual de la aplicación para abrir el menú de personalización. Ahí se debe elegir la opción “Aplicaciones” y luego acceder a “Fotos” o “Galería”. En ese momento hay que buscar la imagen previamente guardada de Scream y ponerla como nuevo ícono.

Finalmente, solo resta ajustar el tamaño de la imagen según la preferencia del usuario y presionar “Listo” para confirmar el cambio. Una vez completado este procedimiento, el nuevo ícono reemplazará al logo tradicional de WhatsApp en la pantalla principal del teléfono.

Scream 6.webp Scream 6. Paramount Pictures

Si en algún momento el usuario desea volver al diseño original, es muy sencillo hacerlo. Solo con desinstalar la aplicación Nova Launcher, todas las modificaciones visuales desaparecen automáticamente y el sistema vuelve a su configuración anterior.