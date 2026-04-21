Guía definitiva: cómo transferir WhatsApp a un celular nuevo paso a paso sin perder tus chats + Seguir en









Cambiar de celular no significa perder tus conversaciones: con unos simples pasos, podés transferir la app a un nuevo dispositivo y conservar toda tu información.

Antes de arrancar, el primer paso es tener una copia de seguridad actualizada en Google Drive o en iCloud.

Un miedo recurrente a la hora de cambiar el teléfono, es perder todos los contactos, los mensajes, las fotos y los archivos importantes. Sin embargo, esto no debería ser un problema si se realiza el traslado de forma adecuada.

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La aplicación, al estar conectada a nuestro número celular en vez de al dispositivo en si, nos permite trasladar toda nuestra información a un nuevo equipo sin perder los datos. Aunque es fundamental seguir una serie de pasos para evitar errores o la pérdida de la información.

En la actualidad, WhatsApp nos ofrece diferentes métodos para poder hacer esta transferencia, ya sea desde la clásica copia de seguridad en la nube hasta una opción mucho más rápida mediante el uso de un código QR. La elección depende exclusivamente del tipo de cambio de celular y también de las preferencias de cada usuario.

WhatsApp copias de seguridad.jpg ¿Por qué es fundamental la copia de seguridad? Las copias de seguridad son una copia exacta de todas tus conversaciones y su contenido como están en el momento en el que las realizaste. Se guardan:

todas las fotos

los vídeos

los archivos compartidos

los textos Pero es importante aclarar, que se guardan únicamente las cosas que estaban en el momento en el que la realizaste, es decir que lo que vayas a compartir o escribir después, no se va a guardar. Por ese motivo es recomendable hacer las copias de forma periódica para tener siempre almacenada la máxima cantidad posible de datos.

en Android, la copia se guarda en Google Drive

en iPhone, se almacena en iCloud Es clave, porque si cambias el celular o restableces tu dispositivo de fábrica, vas a poder recurrir a la copia de seguridad previamente hecha y todos tus chats van a seguir de la misma forma en la que estaban antes. Pero esos dos casos no son los únicos que justifican realizar la copia: pérdida, robo o rotura: en el caso de que tu teléfono se rompa y quede inutilizable, tus conversaciones no van a desaparecer.

restauración: si eliminás la aplicación, intencionalmente o por error, vas a poder recuperar la información.

seguridad de datos: la copia de seguridad es la única forma de asegurar que tus archivos no se borren definitivamente. telefono celular smartphones roming Depositphotos Paso 1: Cómo hacer el backup en Android (Google Drive) e iPhone (iCloud) Desde el celular viejo, hay que generar la copia de seguridad manualmente: ingresar a Ajustes

ir a Chats

seleccionar Copia de seguridad

guardar los datos en la nube correspondiente De igual forma, la clave está en esperar a que el proceso finalice por completo antes de avanzar al siguiente paso. Si la copia queda incompleta, algunos mensajes o archivos podrían llegar a perderse y no recuperarse. Paso 2: Instalación y verificación de la cuenta en el nuevo dispositivo Una vez que tengamos listo el respaldo, el siguiente paso es configurar el nuevo celular: descargar WhatsApp desde la tienda oficial

ingresar el mismo número de teléfono

verificar la cuenta con el código que te va a llegar por SMS Al completar este paso, la sesión se va a cerrar automáticamente en el dispositivo anterior. No es posible tener la cuenta activa en los dos teléfonos al mismo tiempo, así que no te preocupes, es parte del proceso. whatsappp Paso 3: Cómo restaurar tus mensajes y archivos multimedia correctamente Durante la configuración, la app va a ofrecernos restaurar la copia de seguridad: hay que aceptar la restauración

esperar a que se carguen los chats

verificar que los grupos y conversaciones estén completos Los mensajes suelen aparecer primero, y tanto las fotos como los videos, pueden descargarse en segundo plano unos minutos después. Transferencia directa mediante código QR: la opción más rápida Para quienes buscan una alternativa más rápida, WhatsApp también nos permite transferir datos directamente entre dispositivos sin usar la nube: se realiza escaneando un código QR

se necesita que ambos celulares estén cerca

los dispositivos tienen que estar conectados a la misma red

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