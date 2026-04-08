WhatsApp suma cancelación de ruido en llamadas: cómo funciona la nueva herramienta

WhatsApp avanza en el desarrollo de una nueva función, que promete mejorar de forma significativa la calidad de las llamadas y videollamadas dentro de la aplicación. Se trata de un sistema de cancelación de ruido, que ya fue detectado en versiones beta y que podría llegar próximamente a todos los usuarios.

La herramienta apunta a resolver uno de los problemas más comunes en la comunicación digital: el ruido de fondo. Según las primeras pruebas, esta función permitirá filtrar sonidos ambientales como tráfico, viento o conversaciones cercanas durante una llamada.

Por ahora, la novedad se encuentra en etapa de prueba en dispositivos Android, pero su implementación general dependerá de los resultados que obtenga en esta fase.

La nueva función se basa en un sistema que detecta y elimina automáticamente los sonidos no deseados mientras se realiza una llamada o videollamada. En la práctica, esto significa que el micrófono del dispositivo prioriza la voz del usuario y reduce el impacto del entorno . Esto resulta especialmente útil en situaciones donde hay mucho ruido, como transporte público, oficinas o espacios abiertos.

El procesamiento del audio se realiza directamente en el dispositivo, lo que permite mantener el cifrado de extremo a extremo sin comprometer la privacidad de las conversaciones. Según lo que se pudo ver en la versión beta, la opción estaría activada por defecto, aunque los usuarios podrán desactivarla manualmente desde el menú de llamadas.

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Qué cambia con esta nueva herramienta

La incorporación de cancelación de ruido representa un salto importante en la calidad de las comunicaciones dentro de WhatsApp. Hasta ahora, la app dependía en gran medida del hardware del celular (micrófono y sistema de audio), lo que generaba diferencias notables entre dispositivos. Con esta función, la mejora pasa a depender del software, lo que permite una experiencia más uniforme.

También cambia la dinámica de las llamadas en entornos ruidosos. En lugar de buscar silencio para comunicarse, los usuarios podrán hablar con mayor claridad incluso en condiciones adversas. Sin embargo, hay un detalle importante: la mejora del audio se aplica principalmente a lo que el usuario envía. Para obtener una experiencia completa, lo ideal es que ambos participantes tengan la función activa.

Aunque WhatsApp nació como una aplicación de mensajería, con el tiempo se convirtió en una plataforma integral de comunicación que incluye llamadas y videollamadas. Mejorar la calidad del audio se vuelve clave para competir con otras aplicaciones que ofrecen servicios similares. La cancelación de ruido apunta justamente a ese objetivo: ofrecer una experiencia más clara, profesional y adaptable a distintos entornos.

Además, responde a un cambio en los hábitos de uso, donde cada vez más personas utilizan la app no solo para chatear, sino también para trabajar, estudiar o mantenerse en contacto a distancia. Con esta nueva función en camino, WhatsApp busca consolidar su posición como una de las herramientas de comunicación más completas del mercado.

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Cuándo estará disponible la función

Por el momento, la cancelación de ruido se encuentra en fase de pruebas dentro de versiones beta de WhatsApp para Android. Esto significa que solo un grupo reducido de usuarios puede acceder a la herramienta, mientras la empresa evalúa su rendimiento y posibles ajustes antes del lanzamiento oficial.

Como suele ocurrir con este tipo de funciones, su llegada a la versión estable podría ser gradual y variar según el sistema operativo y la región. En general, WhatsApp implementa estas mejoras de forma progresiva, por lo que no todos los usuarios las reciben al mismo tiempo.

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Otras novedades recientes en WhatsApp

La función de cancelación de ruido no es el único cambio en el que trabaja la aplicación. En los últimos meses, WhatsApp avanzó con distintas herramientas orientadas a mejorar la experiencia del usuario.

Entre ellas, se destacan nuevas funciones basadas en IA y automatización de tareas, como por ejemplo la posibilidad de resumir conversaciones, mejoras en la gestión de almacenamiento, que permiten eliminar archivos pesados sin borrar conversaciones completas, y nuevas funciones para organizar chats de manera más eficiente.