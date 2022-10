WhatsApp Plus: actualizaron la riesgosa app que usan miles de usuarios

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una aplicación no oficial de Meta, es decir que no está disponible para descargar en las Store de los smartphones.

La versión más reciente y novedosa de esta aplicación es la 20.50.0, la cual, viene con mejoras que aseguran una mejor protección ante posibilidades de robos de información, a causa de de la falta de seguridad que trae la descarga de esta versión no oficial de WhatsApp.

¿Cómo instalar WhatsApp Plus?

Para instalar WhatsApp Plus se debe tener un dispositivo Android con acceso a internet. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK y a continuación la serie de pasos que hay que seguir:

Primero, descarga el nuevo APK.

Luego, instala la APK y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android. Se debe tener en cuanta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas. Para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar.

Finalmente, ejecuta el archivo APK para que todo esté listo y puedas usar la app.

¿Cómo saber si la aplicación es original?

Una de las maneras más fáciles de reconocer la app original es que el ícono en lugar de ser verde es color azul, de ahí deriva su nombre popular de "WhatsApp Azul". Por otro lado, cuando se ingresa a la app el centro de control tiene un menú con más controles personalizables, desde el color de los chats, hasta el fondo de los mismos.

¿Cuáles son las ventajas de tener WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus ofrece más funciones a diferencia de su versión oficia.