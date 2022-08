Temen caída de exportaciones lácteas

…que, “la situación de precios actuales del mercado internacional, en torno a los u$s3.500 a u$s3.800/tn. para la leche en polvo entera, por la presencia de los derechos de exportación y por un tipo de cambio fuertemente retrasado para la liquidación de divisas (dólar mayorista BCRA $136), genera un poder de compra muy por debajo de los precios actuales al productor: $44/litro de poder de compra vs. un precio al productor de $53/litro en este mes agosto”, señala el OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea), según sus propias estimaciones. El tema alarma porque las exportaciones lecheras, que rondaron los u$s780 millones durante el primer trimestre, mostraron crecimientos de 10,2% en volumen; de 37,57% en dólares, y de más de 13% en litros de leche equivalentes, durante ese lapso. Ahora, sin embargo, la tendencia se estaría revirtiendo, debido a los mayores precios internos, y a la caída de las cotizaciones internacionales (que habían llegado a u$s4.300/tn en mayo pasado, unos u$s500-800 por sobre el nivel actual). De ahí, la insistencia para que se corrijan los niveles de retenciones que presenta el producto, especialmente en el caso de la leche en polvo (52% del total de exportaciones lácteas) vs. los quesos que afrontan el 5%. El hecho es que una mala perfomance de estas exportaciones durante el segundo semestre, podría representar una baja en los ingresos de divisas, que anualizados iban a totalizar más de u$s1.500 millones, de varios cientos de millones de dólares, algo a lo que las autoridades están prestando hoy particular atención.