Terremotos en Venezuela: a 100 días aseguran que hay miles de familias sin hogar que requieren asistencia

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el 24 de junio dejaron 6.509 fallecidos y más de 25.000 viviendas dañadas. La emergencia entró en una etapa de estabilización y recuperación, pero persisten las necesidades de alojamiento, documentación, protección y acceso a servicios esenciales.

Miguel Jaimes, sobreviviente de los terremotos, sentado en el techo de su casa dañada en la comunidad de Los Corales, La Guaira, Venezuela.

El 2 de octubre se cumplen 100 días de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio. Aunque la emergencia humanitaria avanzó hacia una etapa de estabilización y recuperación, miles de familias todavía enfrentan las consecuencias del desastre y necesitan asistencia para reconstruir sus vidas.

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Según datos de las autoridades venezolanas, al 24 de agosto los terremotos habían dejado 6.509 personas fallecidas, 6.462 rescatadas y 226.696 heridas . Además, de las 60.000 viviendas evaluadas, 25.240 presentaban daños .

El impacto sobre las viviendas se mantiene como uno de los principales factores de vulnerabilidad y desplazamiento. Muchas familias todavía no pueden regresar a sus hogares y deben trasladarse entre alojamientos transitorios, refugios proporcionados por familiares y comunidades de acogida. A esto se suma que algunos espacios temporales están siendo reorganizados o cerrados.

Por eso, una de las principales necesidades continúa siendo el acceso a alojamientos temporales seguros y dignos , junto con el sostenimiento de los servicios de protección para las personas afectadas.

Con el paso de los meses, las necesidades humanitarias cambiaron, pero no desaparecieron. Las familias damnificadas todavía requieren documentación civil, asistencia legal, apoyo psicosocial, alojamiento temporal y mecanismos de protección y derivación .

La situación afecta especialmente a niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y otros grupos con necesidades específicas.

El desastre también profundizó la vulnerabilidad de sectores que ya enfrentaban dificultades para acceder a servicios, documentación y medios de subsistencia. Entre ellos se encuentran personas retornadas, refugiadas, desplazadas internamente, solicitantes de asilo y comunidades de acogida.

La asistencia de ACNUR en Venezuela

Desde el comienzo de la emergencia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, trabaja junto con las autoridades venezolanas, otras agencias de Naciones Unidas, organizaciones socias y redes comunitarias para asistir a las personas afectadas.

En el marco de la respuesta, ACNUR movilizó más de 55 toneladas de artículos de ayuda humanitaria y puso en marcha distintas acciones de protección y asistencia.

Hasta el momento, la respuesta incluyó:

10.038 servicios de protección y apoyo , entre asistencia legal, asesoramiento, apoyo psicosocial, gestión de casos y derivaciones.

, entre asistencia legal, asesoramiento, apoyo psicosocial, gestión de casos y derivaciones. 7.200 personas alcanzadas mediante actividades de protección y asistencia.

mediante actividades de protección y asistencia. Kits con artículos de primera necesidad y elementos para el hogar para 3.356 personas.

2.750 sesiones de información y asesoramiento sobre derechos, servicios disponibles y procedimientos de documentación.

sobre derechos, servicios disponibles y procedimientos de documentación. 1.286 servicios de apoyo psicosocial para acompañar situaciones de trauma, pérdidas y estrés vinculados al desplazamiento.

para acompañar situaciones de trauma, pérdidas y estrés vinculados al desplazamiento. Miles de lámparas solares y reflectores distribuidos e instalados para mejorar la seguridad en sitios de alojamiento temporal y espacios comunitarios.

distribuidos e instalados para mejorar la seguridad en sitios de alojamiento temporal y espacios comunitarios. Instalación de carpas de servicio para ampliar el acceso a mecanismos de protección en las zonas afectadas.

Cómo colaborar desde Argentina

A 100 días de los terremotos, la recuperación todavía requiere recursos para sostener los servicios de protección, facilitar el acceso a documentación, brindar alojamiento temporal y acompañar a las familias afectadas.

Sin embargo, el financiamiento disponible continúa siendo insuficiente: las necesidades financieras para la emergencia en Venezuela solo están cubiertas en un 31%.

“La respuesta humanitaria no termina cuando pasa la etapa de rescate. A 100 días de los terremotos, la emergencia continúa para miles de familias que todavía no pueden regresar a sus hogares y necesitan apoyo para recuperar su documentación, acceder a servicios y reconstruir sus vidas. Una pequeña donación contribuye a que la ayuda llegue a quienes necesitan un lugar seguro donde vivir, protección y acompañamiento para volver a empezar”, señaló Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

Desde Argentina, quienes quieran colaborar pueden realizar una donación a través de Fundación ACNUR Argentina.