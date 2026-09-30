Clima en el AMBA y el interior: nublado y fresco en Buenos Aires y lluvias en las provincias

Buenos Aires tendrá una jornada fresca, con abundante nubosidad y una máxima de 17°C. En otras ciudades del país se esperan lluvias y tormentas, mientras que el noreste registrará tardes más templadas.

Octubre comenzará con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Para este jueves 1, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 17°C , sin lluvias previstas durante la jornada.

En el interior, las condiciones serán diferentes según la zona: habrá posibilidades de precipitaciones en la Costa Atlántica y en ciudades como Santa Fe y Salta, mientras que Resistencia tendrá una mejora gradual, con una máxima de 25°C.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano predominarán las nubes, con poco cambio de temperatura a lo largo del día. La máxima quedará por debajo de los 20°C , en un comienzo de mes que mantendrá las condiciones frescas de los últimos días.

Para la Ciudad, se prevén vientos del sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana , que disminuirán a entre 13 y 22 kilómetros por hora hacia la tarde. Por la noche rotarán al sudeste y la temperatura se ubicará alrededor de los 14°C.

El viernes continuará sin precipitaciones, con una mínima de 9°C y una máxima de 18°C . La posibilidad de lluvias volverá a aparecer durante la madrugada y la mañana del sábado, con probabilidades de entre el 10% y el 40%.

Qué se espera en el interior del país

En la Costa Atlántica bonaerense, el jueves será más inestable. Se prevén lluvias en sectores comprendidos entre Necochea y San Clemente del Tuyú. En Mar del Plata, el pronóstico contempla chaparrones y ráfagas intensas, con una disminución del viento y de las precipitaciones hacia la noche.

En el centro del país, Río Cuarto tendrá temperaturas de entre 12°C y 20°C, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. En la ciudad de Santa Fe, las marcas oscilarán entre 14°C y 21°C, con posibilidad de lluvias débiles durante las primeras horas.

Para San Juan, se espera una jornada sin precipitaciones y con nubosidad parcial. La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 23°C. En el noroeste, la ciudad de Salta presentará condiciones inestables: se pronostican lluvias débiles por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde, con temperaturas de entre 13°C y 21°C. Por la noche, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.

El panorama será más favorable en el noreste. Resistencia tendrá una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, con nubosidad que disminuirá durante el día. En Posadas, la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales anticipa una mañana fresca y una tarde templada, con registros de entre 16°C y 23°C.

En la Patagonia, Bariloche comenzará el jueves con temperaturas cercanas a 1°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas, según el reporte disponible para la ciudad.