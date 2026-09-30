CABA inició la obra para transformar un terreno ferroviario en un nuevo parque en Villa Urquiza: cómo quedará

El nuevo espacio verde estará ubicado entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación de subte Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B.

La Ciudad de Buenos Aires comenzó la obra que transformará un predio ferroviario desaprovechado de Villa Urquiza en un nuevo espacio verde público. La intervención sumará 5.920 m² de superficie verde en una zona de alta confluencia de medios de transporte y beneficiará de manera directa a más de 50 mil vecinos y visitantes.

"Queremos que cada vez más vecinos tengan espacios verdes de calidad cerca de sus casas. Con esta obra recuperamos un predio que estaba desaprovechado y lo ponemos a disposición del barrio, en un punto por donde pasan miles de personas todos los días" , afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

El nuevo espacio verde estará ubicado entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt , las vías del ferrocarril Mitre y la estación de subte Juan Manuel de Rosas , cabecera de la línea B . En total, la obra abarca más de 9.700 m² de regeneración del espacio público, ya que, además de la creación del nuevo parque, contempla mejoras en el entorno: ampliación de veredas, nuevas conexiones peatonales, mejores condiciones de accesibilidad y más iluminación.

Antes del inicio de la obra, un sector del predio estaba ocupado por canchas de fútbol que funcionaban con la concesión vencida y que la Ciudad desalojó.

La transformación de este espacio se enmarca en una política sostenida del gobierno porteño para recuperar propiedades que estaban ocupadas de manera irregular. Desde el inicio de la gestión, ya fueron recuperadas más de 970 propiedades, entre ellas terrenos que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo será el nuevo Parque Ferroviario Urquiza

El diseño del nuevo parque prioriza la incorporación de superficie verde. Incluye la plantación de nuevos árboles, al tiempo que preserva el arbolado existente en la zona. El proyecto apunta a generar continuidad con la ya existente Plaza Casal, del otro lado de la avenida Triunvirato, y conformar así un amplio corredor verde en el barrio.

Como parte de la intervención, se prevé la demolición de construcciones de hormigón que hoy permanecen en la esquina de Roosevelt y Triunvirato.

El parque incorporará espacios de encuentro pensados para actividades culturales y recreativas, nuevo mobiliario urbano y un sistema de drenaje urbano que permita asegurar la absorción del agua de lluvia. Además, se instalarán 38 nuevas farolas peatonales para garantizar una iluminación adecuada y reforzar las condiciones de seguridad.

El nuevo espacio verde quedará incorporado a la trama urbana del importante nodo de transporte de la zona, ya que se contemplan conexiones peatonales que lo vincularán con la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B y con la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre. El diseño también integra el paso peatonal entre Triunvirato y Bucarelli.

Vale destacar que se preservará la identidad ferroviaria del lugar, con elementos estructurales vinculados a la historia del predio que se mantendrán e integrarán al diseño del parque.

La Ciudad sigue sumando espacios verdes

El nuevo parque de Villa Urquiza se suma a otras obras que forman parte de la misma política de creación y mejora de espacios verdes que el Gobierno porteño lleva adelante en distintos barrios.

En el límite entre Colegiales y Palermo, junto al tradicional Mercado de Pulgas, avanza la construcción de una nueva plaza sobre un playón de estacionamiento en desuso. El espacio tendrá una superficie de 2.101 m², incluye la plantación de 50 árboles y nuevas luminarias LED, y beneficiará de forma directa a más de 70.000 vecinos.

En la manzana ubicada entre las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución, la Ciudad construirá un nuevo espacio verde en un histórico predio ferroviario de San Cristóbal, donde funcionó durante décadas una estación de tranvías y trolebuses, hasta la década de 1960, y luego se convirtió en depósito. La intervención sumará 11.470 m² de superficie verde en una de las comunas con mayor déficit histórico de espacio público por habitante.

El año pasado la Ciudad inauguró la primera plaza del barrio de Villa Santa Rita, un espacio de 1.725 m² que dio respuesta a un reclamo vecinal de más de cuatro décadas. Así, la Ciudad continúa ampliando su red de parques, plazas y plazoletas, con el objetivo de que cada vez más vecinos cuenten con espacios públicos de calidad cerca de sus casas.