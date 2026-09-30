Argentina vs Bolivia: horario, posible formación y cómo ver en vivo el amistoso de la Selección

La Albiceleste vuelve a presentarse este miércoles en Córdoba. Será el primero de tres encuentros que terminarán con la despedida de Lionel Messi.

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , en el primer amistoso del equipo de Lionel Scaloni después de la Copa del Mundo. El encuentro abrirá una serie de tres partidos.

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La presentación ante Bolivia marcará el regreso de la Albiceleste a las canchas y será además el comienzo de una fecha FIFA particular. Después del encuentro en Córdoba, el combinado nacional jugará frente a Burkina Faso y posteriormente recibirá a Benín.

El último compromiso tendrá un significado especial: el partido del martes 6 de octubre frente a Benín marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina . De esta manera, comenzará a cerrarse una etapa histórica para el conjunto nacional.

El encuentro entre Argentina y Bolivia comenzará este miércoles a las 21 y tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Partido: Argentina vs. Bolivia.

Fecha: miércoles 30 de septiembre.

Hora: 21.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Ciudad: Córdoba.

TV: Tyc Sports.

El duelo será el primero de los tres amistosos programados para esta ventana internacional, en la que Scaloni comenzará también un nuevo proceso de renovación dentro del plantel argentino.

Bolivia será el primero de los tres rivales de esta fecha FIFA.

Cómo ver en vivo Argentina vs. Bolivia

El amistoso entre la Selección argentina y Bolivia será transmitido en vivo por TyC Sports. La señal deportiva realizará además una cobertura especial durante la jornada con la previa, análisis y móviles desde Córdoba.

La transmisión del encuentro contará con Hernán Feler en los relatos, mientras que Ariel Senosiain y Gustavo Lombardi estarán a cargo de los comentarios.

La expectativa estará puesta también en las decisiones de Scaloni para comenzar a darle lugar a nuevos futbolistas, en medio de un proceso que el propio entrenador comparó con el recambio que inició cuando asumió de manera interina en 2018.

Posibles formaciones de Argentina y Bolivia

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Otra variante que manejan distintos medios incluye a Valentín Barco o Franco Mastantuono entre los mediocampistas ofensivos, por lo que ese sector aparece como la principal incógnita antes del partido.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

La novedad más importante en la Albiceleste será que Julián y Lautaro compartirían el ataque desde el inicio, algo que el propio Scaloni adelantó en la previa.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirían el ataque argentino. X.com

Los próximos partidos de la Selección argentina

Después de enfrentar a Bolivia, Argentina volverá a jugar el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso. Será el segundo compromiso de la serie preparada para esta fecha FIFA.

Luego llegará el encuentro más esperado. El martes 6 de octubre, la Selección enfrentará a Benín en el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina, una jornada que estará atravesada por la despedida del capitán.

Su salida marcará el cierre de un período en el que la Albiceleste consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, con Messi como capitán y principal referente.

Antes de esa despedida, el equipo de Scaloni tendrá su primera prueba este miércoles en Córdoba. El choque frente a Bolivia abrirá una nueva etapa para la Selección, con la mirada puesta en la renovación del plantel y en los últimos compromisos de Messi con la Albiceleste.