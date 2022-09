“Tijeras salvajes”: una obra en la que el final nunca es el mismo”

Periodista: ¿Qué le atrajo de esta obra?

Manuel González Gil: Si uno es turista de teatro, como yo, seguro la vio en algún país, siempre está montada, pero en Buenos Aires nunca se hizo. La pude ver en París hace 5 años, en México, y al notar lo que le pasa al público y sus reacciones me llevó a querer traerla. Por suerte dirigiendo en México “Dos locas de remate” descubrí que el productor mexicano Morris Gilbert tenía los derechos para Latinoamérica. También me atrajo mucho jugar con los distintos géneros que la obra propone, porque es una comedia disparatada, luego una comedia de corte realista y naturalista, para pasar a ser dramática y hasta trágica.

P.: ¿Cuáles son las reacciones del público a las que hace mención?

M.G.G.: Es intransferible. Si me dicen como espectador que vaya a ver una obra en la que me hacen participar prefiero quedarme en casa porque siempre pensé “no me hagas participar, que participe el actor”. Sin embargo, esta obra tiene algo especial, uno empieza a dar opiniones sin que nadie las pida, no es nada compulsivo ni obligatorio, al contrario, de manera sutil, la obra envuelve al público que se desespera por opinar y participar. Eso me pasó a mi, es como cuando era chico y veía un infantil, pero el juego es para adultos y hay que usar todo el intelecto para descubrir los cambios dramáticos. Se genera un espacio en el que el público es testigo de la acción y siente la necesidad de exponer su postura.

P.: Volviendo a la multiplicidad de géneros, ¿tiene algo de la estructura Agatha Christie en la investigación del crimen y los sospechosos?

M.G.G.: Una de las obras más emblemáticas es ´La ratonera´, que basa su éxito de 60 años en el pacto del público de no revelar quién es el asesino. Esta obra da vuelta ese juego porque tenemos previstos distintos finales. Yo doy este ejemplo a los actores: es como si manejara el auto en un viaje hasta Dolores, pero conduzco hasta Chascomús. Lo que pase de ahí a Dolores no lo puedo asegurar. Dejo la obra cerrada en una hora y diez minutos, pero lo que ocurre en los 20 minutos finales, Dios dirá.

P.: Aquí se vio una obra llamada “Conejo blanco, conejo rojo” que también dejaba la trama librada al azar.

M.G.G.: Pero en esa el actor no sabe ni lo que hará, lo invitan a uno sin saber de qué trata. Es raro porque siendo protagonista no se sabe nada, es una experiencia. Esta obra en cambio es distinta, tiene una característica única, no sé si vi algo similar donde la trama argumental empieza a depender de la transferencia con la platea. No sé qué opinará el público de Buenos Aires sobre esto así que estoy expectante.

P.: ¿Existe tanto público para tanta oferta?

M.G.G.: La calle Corrientes es un placer, los fines de semana hay un renacimiento importante, lo experimenté viendo público volcado al teatro, artistas callejeros, lo gastronómico. La calle Corrientes volvió a ser una fiesta.

P.: ¿Cómo elige que material de otros dirigir, ya que usted también escribe?

M.G.G.: Dirijo de otros porque me lo ofrecen los productores. Estrené en el Picadilly “Cuerdas”, una obra que vi en México, y la quise traer porque da la oportunidad de ver a tres actores jóvenes que transitan por el off, el oficial y ahora el comercial. Prefiero sentarme en casa a escribir mi material y luego llevarlo adelante, ese es mi sueño.

P.: ¿Cómo ve el teatro en un país en permanente crisis económica?

M.G.G.: Los teatreros estamos acostumbrados a los ministerios culturales y a que los gobernantes nunca se den cuenta ni tomen dimensión de lo que es nuestro teatro en el mundo, siendo Buenos Aires la capital teatral de Latinoamérica. Si lo valorizaran apoyarían de otra manera, quitarían trabas, pero quienes gobiernan están en otra realidad y no lo van a descubrir. Estamos acostumbrados a ser gestores de lo nuestro y armamos nuestras propias islas.

P.: ¿Cómo ve los tres circuitos, off, oficial y comercial?

M.G.G: Estos días vivo de cerca el estreno de mi hija Sofía en el oficial, con una obra que escribió, la seleccionaron y recibió los subsidios para hacerla.

P.: Usted dijo que le daría vergüenza recibir un subsidio, ¿por qué?

M.G.G.: No lo tomaría porque tengo el privilegio de contar con gente que quiere apoyarme y llevar adelante mis obras, entonces le quitaría el subsidio a alguien que de otro modo no puede. Me refiero a nuevos autores, o jóvenes actores y directores, que quieren empezar su carrera. Es algo que yo no necesito pero defiendo que haya miles de subsidios para los nuevos emprendedores.