Triple femicidio de Florencio Varela: llegó la autorización de Perú para extraditar a "Pequeño J"

Tony Janzen Valverde Victoriano es apuntado como el autor material de los asesinatos. Hay otro 11 detenidos por la causa.

Finalmente, este viernes la República de Perú autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como "Pequeño J" , a la Argentina. Se lo acusa de ser el principal responsable del triple crimen ocurrido el 19 de septiembre del 2025 en Florencio Varela .

La carátula del expediente lo acusa de " homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos", en referencia a los femicidios de Lara Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

La medida fue formalizada a través de la Resolución Suprema de Perú, firmada por el actual presidente peruano José Enrique Jerí Oré . El dispositivo legal establece requisitos estrictos de seguridad para concretar el traslado y solicita a la Argentina que se compute como tiempo de privación de libertad los días que demandó el trámite de extradición en territorio peruano.

Además de “Pequeño J” , está apresado en Perú Matías Agustín Ozorio , a la espera de su extradición. Este mes hubo novedades sobre la situación procesal de Jesús Bernabé Mallón, Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta , y también se encuentra detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos por la Policía mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se encontraron los restos de las tres víctimas.

También están arrestados Lázaro Víctor Sotacuro (41), señalado como el conductor de uno de los automóviles que llevó a las chicas desde La Matanza hacia la casa de Florencio Varela; Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), quien habría hecho los pozos para enterrar a las víctimas; y Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro.

triple femicidio florencio varela Hay 12 detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela.

La Justicia imputó a tres de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

A cuatro meses del triple femicidio de Florencio Varela, la Justicia Federal procesó a Jesús Bernabé Mallón, conocido como "El Tío", al considerarlo una pieza fundamental para llevar a cabo el crimen narco contra Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez el pasado 19 de septiembre.

La decisión la tomó el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien además tomó la misma determinación con Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta, según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

El magistrado apuntó en su fallo que decidió procesar a los tres detenidos "al considerar acreditado que los nombrados realizaron aportes esenciales e imprescindibles para la concreción del iter criminis, actuando con conocimiento del plan común, bajo un esquema de división de tareas, desde la planificación, logística, captación y traslado de las víctimas, aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el sometimiento y posterior homicidio de las mismas".

De acuerdo a la investigación judicial, Mallón ejercía un rol central dentro de la organización, manteniendo contacto directo y sostenido con otros integrantes. “El Tío” operaba como referente interno de la banda, encargado de logística y encubrimiento de las actividades ilícitas, principalmente ligadas al narcotráfico, y encubiertas bajo la fachada de un comercio aparentemente legal.

Durante su detención la Policía secuestró seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, que habría sido utilizado por el acusado en encuentros previos considerados clave para el avance de la causa. Por su parte, Mujica y Zavaleta están acusados de haber colaborado en el encubrimiento del plan criminal, realizando maniobras para eliminar pruebas y dificultar la labor de la Justicia.