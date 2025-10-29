Triple femicidio de Florencio Varela: qué declaró "el Señor Jota" y qué relación guarda con los detenidos

Joseph Cubas fue imputados en las últimas horas y declaró frente al fiscal Arribas. En sus palabras, pudo informar que ingresó al país "de manera legal".

En las últimas horas se conoció un nuevo nombre en el caso del triple femicidio de Florencio Varela : el de " El Señor Jota ", un narco acusado de ordenar la ejecución del crimen. Luego de ser trasladado este martes para su indagatoria, ahora se conoció qué declaró.

Cubas quedó imputado por la de causa de “ privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

Según informó Clarín, Cubas comenzó diciendo: "No guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, y sostuvo que ingresó de manera legal a la Argentina desde España , donde estuvo viviendo con un familiar en la ciudad de Valencia.

chicas desaparecidas en la matanza Cubas negó conocer "la 1-11-14 y Zavaleta" y aclaró le dicen J (jota) por la primera letra de su nombre.

Con respecto a la organización narco “Los Pulpos”, con sede en Trujillo, de la que se los acusa formar parte, el imputado explicó que es conocida en su país, que él nunca la integró y que cuando era policía quisieron vincularlo.

“Yo nunca he tenido ningún lazo con esta organización criminal, pero una vez se me quiso involucrar porque yo fui efectivo policial en mi país. Que en esa oportunidad quedó demostrado que yo nunca tuve nada que ver con esa organización. Que no tengo ninguna vinculación y antecedentes con la misma”, remarcó.

Y agregó que estando en la Argentina puntualmente no escuchó ninguna noticia de "Los Pulpos" , pero si mencionó otras organizaciones criminales de Perú como “La Jauría”, “Destructores” y “La NJ”, entre otras. “Que puntualmente son como 13 organizaciones que solo trabajan en Trujillo”, afirmó.

Quién es "El Señor Jota", el narco acusado de ordenar el triple femicidio de Florencio Varela

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, el narco peruano acusado de ordenar el triple femicidio de Florencio Varela, será trasladado este martes al mediodía en medio de un fuerte operativo de seguridad para su indagatoria en la UFI de Homicidios de La Matanza, que investiga el caso.

El operativo, realizado entre la Policía Federal y la Policía Bonaerense, comenzó este martes a las ocho de la mañana en la central de la calle Cavia de la PFA, donde Cubas Zavaleta se encuentra detenido desde el 27 de agosto.

De esta manera, el acusado deberá responder ante los fiscales del triple crimen, Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y el triple femicidio agravado de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Podría ser condenado a prisión perpetua si es que un tribunal lo halla culpable.