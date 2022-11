Unicameralidad, eliminación de intermedias y achicar los HCD: un golpe de efecto desde la Legislatura

Y en relación a por qué cree que no se avanza en el tratamiento de la iniciativa, el legislador sostiene que “es decisión política de los actores del Ejecutivo. No digo que se tenga que discutir para esta elección porque no tiene como fin beneficiar ningún sector, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa...”.

Quien también presentó un proyecto en la misma línea fue la senadora bonaerense Nidia Moirano, quien aseguró que “tener una bicameral entorpece que las leyes salgan. Porque muchas veces en el Senado se aprueba un proyecto, pasa a Diputados y pierde estado parlamentario. Pero fundamentalmente se trata de un gasto que no se equipara con las leyes que logran salir”, y agregó: “De cada diez proyectos, poquísimos llegan a ser ley. Solo sale lo que al ala política le interesa y no lo que necesita la gente. Estoy como legisladora en cuestiones vinculadas con la Justicia, muchos proyectos que se trabajaron muy bien durante los cuatro años que fuimos gobierno”.

Moirano, que aspira a quedarse con la intendencia de Bahía Blanca en reemplazo de Héctor Gay también se puso al frente de una iniciativa para reducir a la mitad la cantidad de concejales en toda la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de achicar el gasto político.

“El gasto político debe disminuirse, y un primer paso es achicar estructuras para poder distribuir y asignar los recursos -que son escasos- a la satisfacción de las necesidades más acuciantes de la población. El sobredimensionamiento del Estado es evidente y su tamaño queda a la vista, no es sinónimo de eficiencia o de calidad”, expresó Moirano. La iniciativa determina que los municipios de menos de 5.000 habitantes hasta 20.000 deberán tener 6 concejales (en vez de 10 y 12); los distritos de entre 20.000 a 40.000 habitantes, 8 concejales (en vez de 14 y 16); los que tengan hasta 200.000, 10 concejales (en vez de 18 y 20); y aquellos que superen los 200 mil, 12 concejales (en vez de 24).