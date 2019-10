Vaca Muerta en declive espera por el descongelamiento total del precio del petróleo

YPF fracturó 78 etapas con Baker Hughes y 139 con Halliburton; PAE avanzó 27 con Baker mientras que Total fracturó 65 con Schlumberger y Pampa Energía apenas 3, con Halliburton.

Vaca Muerta Fracturas Etapas.jpg Fuente: Datos de Luciano Fucello, country manager en NCS Multistage.

El declive de los últimos dos meses en Vaca Muerta se originó después de las PASO de agosto, con el DNU 566/2019. Ese decreto congeló los valores en surtidores y aplicó un tipo de cambio de $ 45,19 por dólar para las entregas de petróleo crudo al mercado local durante 90 días corridos, con un Brent de referencia a u$s59 el barril. El segundo DNU no trajo mucho alivio. El decreto 601/2019 de septiembre descongeló apenas 4% los combustibles y elevó 9% el tipo de cambio a $49,30. El tercer incremento de este jueves llevó el dólar a $51,77 y encareció 5% las naftas y el gasoil en las estaciones.

Con el dólar mayorista en $60 y el oficial a $64, los operadores de hidrocarburos insisten que desde mediados de agosto trabajan a pérdida. Remarcan, incluso, que por la carga impositiva apenas comercializan entorno a los $42 o menos.

Durante el mes de septiembre, la brecha entre el precio del barril en el mercado internacional y el fijado por el Gobierno nacional se distanció entre 18 y 20 dólares (contando además las deducciones e impuestos aplicados a los productores), haciendo inviable el desarrollo en Vaca Muerta, se quejó una importante firma del sector. Del cepo cambiario prefieren ni hablar.

Vaca Muerta Pozo Luz Sol.jpg La crisis en Vaca Muerta también se refleja con más de 1.500 suspensiones de trabajadores, según las últimas cifras que barajan los sindicatos. Foto: Agencia Noticias Argentina

Los datos de NCS Multistage revelan asimismo que tres empresas dejaron de sumar fracturas en octubre: Shell, Pluspetrol y Exxon (a través de la subsidaria XTO). Si no fuera por las 217 etapas de YPF, que todavía monopoliza las punciones, Vaca Muerta estaría muerta, reflexionó un analista del mercado de hidrocarburos.

El congelamiento impactó negativamente en las finanzas de las productoras no integradas, puso bajo análisis proyectos de exploración ya aprobados y frenó nuevas inversiones. En ese contexto, las provincias de Neuquén y Río Negro, la petrolera Vista Oil&Gas de Miguel Gallucioy la Cámara Argentina de la Energía (CADE), con la estatal YPF como punta de lanza, presentaron acciones judiciales para desactivar la medida. Todos reclamaron la inconstitucionalidad de los DNU del Poder Ejecutivo, incluso la compañía estatal. Por ahora, ninguno tuvo suerte en la Justicia.

El declive en Vaca Muerta también se refleja con más de 1.500 suspensiones de trabajadores, según las últimas cifras que barajan los sindicatos, y con 13 equipos de perforación menos. A pesar de conseguir un adelanto de aumento salarial del 9%, los petroleros mantienen una tensa calma en la mesa paritaria. La última reunión del martes 29 de octubre pasado en la Secretaría de Trabajo pasó a cuarto intermedio con la promesa de sostener la “paz social”. Gremialistas y empresarios se volverán a ver el lunes 4 de noviembre y lo que pase tras ese encuentro hoy es una incógnita.

El atraso total de precio pendiente se calcula ahora en 15% y nadie en el sector espera un ajuste de ese nivel de una sola vez. “Será escalonado, no de golpe, por el efecto inflacionario”. Las petroleras presionan para descongelar antes del vencimiento de los DNU de Macri, previsto para el próximo jueves 14 de noviembre. Temen que Gustavo Lopetegui decida prorrogar los decretos por otros 30 días, hasta el 15 de diciembre, cuando ya haya asumido el nuevo presidente electo de los argentinos. Si eso ocurre, podrían acordar antes del traspaso de mando una “liberación” de 10% en diciembre y de 5% en enero, siempre y cuando el dólar no se vuelva a disparar o la economía no se “monte” sobre el dólar blue.

Alberto Fernandez Omar Gutiérrez.jpg Alberto Fernández recibió al gobernador neuquino Omar Gutiérrez, quien le detalló la situación en Vaca Muerta. Foto: Frente de Todos

Alberto Fernández se reunió este jueves con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en las oficinas del mandatario de la calle México. El contador neuquino le detalló la grave situación de Vaca Muerta y le explicó la preocupación real por el congelamiento de precios. "Hablamos de todos los temas", dijo Gutiérrez al salir. Los equipos técnicos de Fernández ya se pusieron a trabajar.