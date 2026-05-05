Villa Gesell: agredieron a concejales opositores que rechazaron el Presupuesto local

La representante del PRO, Clarisa Armando, fue agredida por personas afines al oficialismo luego de que su bloque y el de La Libertad Avanza votaran contra el proyecto del intendente. Tras lo sucedido, presentaron una denuncia penal.

Clarissa Armando fue agredida por personas afines al oficialismo al finalizar la sesión por el Presupuesto.

La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en escándalo a raíz de la violencia ejercida por parte de miembros del oficialismo y representantes sindicales afines contra opositores que votaron en contra del Presupuesto municipal enviado por el intendente Gustavo Barrera. El PRO y La Libertad Avanza repudiaron los hechos .

Las agresiones comenzaron minutos después de que el resultado de la votación arrojara un rechazo al proyecto redactado por la gestión local. Clarisa Armando, integrante del bloque PRO, relató que la sesión se había llevado a cabo “en un marco de mucha violencia” por el cual culpó al jefe comunal y a miembros del sindicato de camioneros.

Con el rechazo a cuestas, el oficialismo cargó las tintas contra los opositores con agresiones físicas y violencia verbal . “Primero dentro del recinto", dijo, donde le arrojaron una botella de agua. Después cuando salió a la calle. "Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

La concejal del PRO también criticó a la presidenta del Concejo por no haber pedido calma ante las agresiones. “En ningún momento pidió el orden, ni la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía”, dijo y relató que “la poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección . Realmente liberaron para que esto pasara”.

Armando señaló como agresores a “militantes del kirchnerismo” que representan al sindicato municipal “convocados públicamente por los funcionarios”. Además, apuntó directamente contra el intendente Barrera: “Este es el modelo justamente kirchnerista, que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.

Uno de los agredidos fue el concejal Luis Vivas, quien recientemente abandonó LLA para conformar el bloque Consolidación Argentina, en representación del conferencista y empresario Dante Gebel. Según medios locales, también fue víctima de la violencia ejercida por militanes afines al oficialismo.

Luego de los disturbios, los opositores se refugiaron en el edificio parlamentario, donde permanecieron durante horas hasta que el operativo de seguridad logró despejar la zona.

Los representantes de la oposición presentaron una denuncia policial por lo sucedido, la cual será ampliada en las próximas horas ante la Fiscalía. “Vamos a ir todos los concejales a la fiscalía para dejar asentada la denuncia y pedir la protección desde la justicia”, anticipó Armando.

Sobre el Presupuesto 2026, Armando aseguró que “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”, en un contexto en el que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”.

Repudios del PRO y La Libertad Avanza

Luego de lo ocurrido, La Libertad Avanza emitió un comunicado en el que habló de una “gravedad institucional inaceptable” y denunció que “personas vinculadas al intendente irrumpieron con actitudes patoteras, increpando y agrediendo a los concejales”, quienes debieron ser asistidos por una ambulancia y retirados en patrullero.

Para los libertarios, “no se trató de un hecho aislado” sino “de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”.

Respecto del Presupuesto impulsado por Barrera afirmaron que “contempla un aumento cercano al 50% que no es gratuito", sino que “lo terminan pagando los vecinos a través de tasas más altas”, motivo por el cual votaron en contra junto con el PRO.

Desde el PRO Buenos Aires que conduce Cristian Ritondo expresaron su repudio a las escenas de violencia vividas por sus representantes. Denunciaron que el oficialismo “mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición” por rechazar el Presupuesto.

“Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden. Todo nuestro apoyo a Clarisa y al equipo del PRO Villa Gesell. El cambio avanza y los patoteros de siempre no lo van a frenar. No pasarán”, afirmaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/2051472426534609298&partner=&hide_thread=false Hoy en Villa Gesell el oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron adentro del… pic.twitter.com/SF05RBxLxs — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) May 5, 2026

Martín Yeza, diputado nacional y ex intendente de Pinamar, se expresó en repudio y pidió garantías de seguridad para los representantes opositores del distrito. A su vez, Julián Bussetti, diputado provincial, exigió respeto por las instituciones democráticas.

Laura Alonso, legisladora porteña y exvocera de la Ciudad de Buenos Aires, también se sumó al repudio y reclamó condiciones para el ejercicio democrático en el municipio. “Repudio absoluto a la violencia kirchnerista. En el PRO, hacemos política con respeto a las reglas y a los adversarios. Que este hecho nefasto sea el comienzo del cambio en ese municipio”, dijo y envió su solidaridad a la concejal agredida.