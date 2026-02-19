El Gobierno lanzó el Plan Nacional de Alzheimer para mejorar la atención y capacitar cuidadores

La iniciativa, oficializada por el Ministerio de Salud, apunta a concientizar, promover la detección temprana y fortalecer la formación de profesionales y familiares, sin generar nuevos costos presupuestarios.

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó este jueves el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados , una estrategia destinada a acompañar a personas diagnosticadas, asistir a sus familias y reforzar las políticas de prevención y promoción en salud mental.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 279/2026 , publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Mario Lugones . El programa funcionará dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental .

Según se informó, la implementación no implicará nuevos gastos presupuestarios y su ejecución estará a cargo de esa dirección nacional, que podrá dictar normas complementarias, guías y lineamientos para garantizar su aplicación.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la Enfermedad de Alzheimer es una de las patologías neurodegenerativas más frecuentes a nivel global, especialmente en personas mayores, y consideraron “oportuno y necesario” avanzar con una estrategia específica.

El plan no solo abarcará Alzheimer, sino también otros cuadros como el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) , la Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y la Demencia Frontotemporal (DFT) .

El objetivo central será mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, promover cambios en las prácticas de atención y fomentar la investigación en estas patologías.

Seis ejes de acción

De acuerdo con el Ministerio, el programa se estructurará en seis ejes estratégicos orientados a transformar el abordaje sanitario y social de las demencias, reducir el estigma y garantizar una atención integral centrada en la dignidad de las personas afectadas.

Uno de los pilares será visibilizar el Alzheimer como un desafío de salud pública, a través de campañas nacionales sostenidas y participativas. Los contenidos buscarán difundir información accesible y actualizada sobre síntomas iniciales, factores de riesgo y derechos de los pacientes.

También se prevé la realización de talleres, charlas y actividades intergeneracionales para promover la detección temprana y fomentar entornos más amigables con la demencia.

Capacitación y apoyo a cuidadores

Desde la perspectiva de las familias, el plan contempla apoyo psicológico y social continuo, además de capacitaciones destinadas tanto a profesionales como a cuidadores informales -familiares y allegados- con el fin de mejorar la calidad del cuidado y evitar el uso inadecuado de medicamentos.

La estrategia incluye la elaboración de materiales educativos en distintos formatos, como folletos, videos, guías y podcasts, adaptados a diferentes edades y realidades regionales.

Asimismo, se promoverán hábitos saludables vinculados al control de factores de riesgo cardiovascular, la alimentación equilibrada, la actividad física y la estimulación cognitiva, integrando la prevención en la atención primaria.

Investigación y datos epidemiológicos

Otro eje clave será el impulso a convenios de investigación cooperativa con distintas entidades para fortalecer nuevas líneas de estudio y actualizar datos epidemiológicos, clínicos y sociales.

Finalmente, el plan prevé la elaboración de un diagnóstico epidemiológico específico sobre Alzheimer y trastornos relacionados, con información sobre prevalencia, incidencia y distribución geográfica, considerada fundamental para el diseño y seguimiento de políticas públicas a largo plazo.