"El Gobierno nacional debe liberar el precio de la yerba mate"

P: ¿Coincide con los molineros que dicen que no les cierran los números?

RAT: Es cierto; los números no cierran y si bien no tengo las planillas de cálculo, mi apreciación personal es que se debería otorgar un aumento de entre el 12 y 15 por ciento a salida de molino. Este es un buen momento para el productor porque se está pagando la hoja verde por encima del valor oficial. También la canchada (estacionada) tiene un precio superior. Hoy hay faltante de stock y por consiguiente las empresas necesitan conseguir yerba para stockearse y satisfacer sobre todo el mercado interno. Hoy la rueda está a favor de los productores, pero como se está plantando seguramente en los próximos años volveremos a que la rueda esté en favor de los molineros. Esta es la dinámica yerbatera; lo que no es dinámico es la venta al público donde siempre, por un motivo u otro, el Gobierno nos controla el precio del paquete de yerba mate.

P: ¿Usted está planteando que el Gobierno nacional libere el mercado de yerba mate?

RAT: Sí. El Gobierno nacional nos controla el precio en góndola. Los molineros hacen mucha inversión para mantener la calidad de la yerba. También deben hacerse cargo del costo publicitario, de la punta de góndola qué si bien está prohibido cobrar, los supermercadistas la cobran igual: por eso es un negocio medio raro. Insisto con que se debe liberar el precio de la yerba mate. Cada molinero sabe qué valor poner al paquete. Concretamente es un tema de oferta y demanda. El Gobierno nacional no quiere ese punto de equilibrio porque seguramente será más elevado que el actual. Hoy tanto los secaderos como los molineros deben hacer muchas inversiones que no las pueden hacer porque, reitero, no cierran los números. A toda la cadena yerbatera le conviene que se pague muy bien porque de esta forma se terminarían las discusiones por el tema precios tanto de la materia prima como elaborada. Los gobiernos deben preocuparse para que toda la cadena tenga buen precio.

P: ¿Cómo se puede equilibrar para que, como dice usted, la rueda sea pareja, es decir que ganen todos y no que un año gane uno y al siguiente gane el otro sector?

RAT: No hay forma de obligar a nadie. Es un derecho constitucional la libertad de industria y comercio. Si yo tengo un predio y se me ocurre plantar hoja verde de yerba mate nadie me lo puede prohibir.

P: Usted insiste con que la rueda está a favor del productor, pero éste dice que vende la hoja verde en pesos y compra los insumos a valor dólar.

RAT: No es cierto. Ningún insumo de la industria yerbatera está cotizado en dólares, salvo cuando el molinero compra una envasadora importada. El productor primario no consume nada en dólares, ni los repuestos para el tractor se cotizan en esa moneda. Respecto a nuestro reclamo de aumento del precio, insisto que para hacer un kilogramo de molida se necesitan 2,8 kilos de hoja verde. Esto significa que el productor primario se está quedando con la mitad de lo que cuesta el kilo de yerba mate en góndola. Esto demuestra, como dice el refrán, que los productores hoy “tienen la sartén por el mango”. La yerba es un producto más elaborado, por ejemplo, que las bebidas gaseosas y, encima más barato.

P: Los representantes de los productores plantearán en el seno del Inym que se limite la cosecha de yerba mate. ¿Cuál es su opinión al respecto?

RAT: En absoluto estoy de acuerdo. Yo brego por la libertad de empresa. En general las industrias tienen plantaciones que no les alcanzan para cubrir sus necesidades de mercado, por consiguiente, compran hoja verde a los productores. No hay maldad de parte de los molineros, nadie puede ser exitoso sin el acompañamiento de su proveedor de materia prima que en este caso son los productores de yerba mate.