Ascendieron al gendarme Echazú, único imputado por el caso Maldonado

El Ministerio de Seguridad dispuso el ascenso de personal de Gendarmería Nacional, entre ellos el del subalférez Emmanuel Echazú, único imputado en el caso Santiago Maldonado.



La medida fue dispuesta mediante la resolución 1473/2017, que se publica hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la cartera, Patricia Bullrich, junto a dos anexos con el detalle de nombre, DNI y área de cada uno de los gendarmes promovidos.



Al fundamentar los ascensos, la disposición indica que "personal superior de la citada fuerza de seguridad, que se encuentra en condiciones de ascenso al 31 de diciembre de 2017, fue considerado por el respectivo organismo de calificación, no existiendo impedimentos para su promoción al grado inmediato superior".



En tanto, en un segundo párrafo, remarca la situación de personal superior que "mantenía su promoción supeditada a causas o situaciones que al presente se encuentran superadas y, habiéndose evaluado los resultados obtenidos por la Junta de Calificación respectiva, no existen impedimentos para el ascenso al grado inmediato superior del mismo, a la fecha que para cada caso se especifica".



Junto a la resolución se publican en la edición de hoy del Boletín Oficial dos anexos con el listado de los gendarmes ascendidos. En el primero de ellos -que ordena promover "al grado inmediato superior, al 31 de diciembre de 2017, al personal superior de Gendarmería Nacional"- se incluye el nombre de Echazú, del Escuadrón 36 de El Bolsón y único imputado en el caso Santiago Maldonado.



El joven había sido visto por última vez el 1 de agosto pasado durante un operativo realizado por Gendarmería Nacional dentro de la comunidad mapuche de Cushamen, en el noroeste de la provincia de Chubut, luego de haber despejado un corte de ruta realizado por miembros de ese Pu Lof.



Echazú es el gendarme que declaró haber recibido un piedrazo durante el operativo en la comunidad y que quedó técnicamente imputado cuando se presentó espontáneamente, por considerarse sospechado, en el expediente por el caso Maldonado.



El cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado 78 días después de ese procedimiento, el 17 de octubre pasado, en aguas del Río Chubut. Si bien las pericias concluyeron que la víctima murió ahogada, la Justicia no pudo establecer aún las circunstancias en las que se produjo el deceso.



En tanto, la fiscal que interviene en el caso, Silvina Ávila, había solicitado el cambio de carátula de la causa de "desaparición forzada" a "muerte dudosa" pero el planteo fue rechazado en los últimos días de diciembre pasado por el juez federal Gustavo Lleral.



Por su parte, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, sostuvo en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10, que "es una falta de respeto, sobre todo cuando están siendo investigados los gendarmes".



"Esto es premiar. ¿Qué van a hacer con los que tiraron gas pimienta o les pegaron palazos a jubilados? ¿Van a ascenderlos también?", protestó en referencia a la represión que hubo por parte de las fuerzas de seguridad alrededor del Congreso en el marco del tratamiento de la reforma previsional