La UE examinará el respaldo financiero que Paramount recibió desde Oriente Medio para la compra de Warner Bros

En un documento presentado esta semana, la Comisión Europea indicó que la adquisición de WBD por parte de Paramount sería examinada en virtud del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras.

El dinero procedente de Oriente Medio que interviene en la megacombinación entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD) será objeto de escrutinio en la Unión Europea .

En un documento presentado esta semana, la Comisión Europea indicó que la adquisición de WBD por parte de Paramount sería examinada en virtud del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras.

La Comisión Europea debe decidir antes del 14 de julio si aprueba el acuerdo — financiado con 24.000 millones de dólares por entidades de Oriente Medio — o si abre una investigación exhaustiva.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita , la Autoridad de Inversiones de Qatar y L'imad Holding Co. de Abu Dhabi se unieron a las empresas estadounidenses RedBird y LionTree como inversores en la fusión, según informó Paramount en un documento presentado ante la SEC en abril.

La labor relativa al Reglamento sobre subvenciones extranjeras es distinta de la investigación sobre fusiones que también lleva a cabo la Comisión Europea.

Se está llevando a cabo una investigación de Fase 1, cuyo plazo vence el 7 de julio. Los expertos en competencia han pronosticado que es probable que se realice una investigación de Fase 2.

Investigación en Reino Unido

Por otra parte, esta semana la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) , el organismo antimonopolio del Reino Unido, también inició una investigación formal sobre la fusión de 110.000 millones de dólares entre Paramount y WBD.

La CMA inició el miércoles su denominada investigación de Fase 1, en la que determinará si el pacto entre Paramount y Warner supone una "perspectiva realista de una reducción sustancial de la competencia". La CMA tiene previsto concluir la Fase 1 antes del 7 de agosto. Si se alcanza el umbral requerido, el organismo regulador de la competencia pasará a una investigación más exhaustiva de la Fase 2, que puede durar más de cinco meses.

Si la CMA procede a realizar un análisis más detallado, planteará serias dudas sobre la ambición de Paramount de cerrar la adquisición de WBD en el tercer trimestre de este año.