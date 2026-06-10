El petróleo sube tras ataques en Medio Oriente, y la producción de la OPEP es la más baja desde el 2000 + Agregar ámbito en









El barril de Brent y el WTI aumentaron tras ataques entre Estados Unidos e Irán, reavivando dudas sobre el estrecho de Ormuz. Afectada por sanciones, la producción de la OPEP se derrumbó y es las más baja en 26 años.

Petróleo en alza: Los precios del barril Brent y WTI subieron por ataques entre Estados Unidos e Irán. Depositphotos

Los precios internacionales del petróleo rebotaron este miércoles después de los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, una escalada que reavivó las dudas sobre la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de energía.

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En ese contexto, el precio del barril de Brent cotiza en u$s94,10 y redondeaba un aumento del 2,9%. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, llegaba a subir hasta los u$s91,24 por cada barril, con un aumento del 3,5%.

Producción de OPEP toca mínimo desde al menos el año 2000 Según una encuesta de Reuters, la producción petrolera de la OPEP en mayo alcanzó su nivel más ‌bajo en más de dos décadas, debido a que el bloqueo ‌naval de Estados Unidos redujo las exportaciones iraníes y al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, lo que provocó una fuerte caída de las exportaciones de otros productores del golfo Pérsico.

La producción de los 11 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó en 1,06 millones de barriles por día (bpd) respecto ‌al mes anterior, hasta situarse en 16,13 millones de bpd, según el sondeo.

Se trata de la cifra mensual más baja desde al menos el año 2000, según las encuestas de Reuters, mucho menos que durante la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando la demanda se desplomó abruptamente. Las cifras excluyen a los Emiratos Árabes Unidos, que abandonó la OPEP el 1 de mayo.

Irán experimentó la mayor caída, lo que ‌refleja el impacto del bloqueo estadounidense que comenzó el 13 de abril, según la encuesta. Las exportaciones de crudo y condensado de Irán cayeron a su nivel más bajo en al menos seis años. Petróleo Guerra.jpg La producción de petróleo de la OPEP en mayo tocó su nivel más bajo en 26 años. La situación en otros países de la OPEP Arabia Saudita registró un nuevo descenso, aunque Irak pudo aumentar la oferta debido al incremento del consumo interno, indicó la encuesta. Venezuela y Nigeria también aumentaron su producción. Ocho miembros del grupo de productores de la OPEP+, que incluye a la OPEP y a sus aliados, entre ellos Rusia, ‌habían acordado aumentar la producción en mayo, pero la guerra de Irán y el bloqueo estadounidense lo hicieron imposible. La encuesta de Reuters se basa en datos de flujos del grupo financiero LSEG, información de otras empresas que realizan un ‌seguimiento de los flujos, como Kpler, e información proporcionada por fuentes de las empresas petroleras, la OPEP y consultores.