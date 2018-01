Massa y Menéndez se reunieron en Pinamar y delinearon agenda de trabajo

El líder del Frente Renovador Sergio Massa y el intendente de Merlo y presidente del Partido Justicialista Bonaerense Gustavo Menéndez se reunieron en Pinamar, donde delinearon una agenda de trabajo conjunta.



Según trascendió, el encuentro tuvo lugar anoche en la casa del exintendente de Tigre en esa localidad balnearia y tiene como antecedente el brindis de Año Nuevo que el tigrense encabezó y donde llamó a "abrazar a aquellos que, a lo mejor, hoy no están con nosotros, pero piensan parecido".



Sin embargo, desde el massismo aseguraron a este medio que por ahora los espacios están lejos de converger, aunque hay "buena sintonía". Cerca de Massa aclararon a ámbito.com que "no hay acuerdo político ni electoral", sino que se trató de un encuentro para "trabajar juntos en una agenda propositiva".



La reunión entre ambos dirigentes tuvo lugar mientras Massa instó a la gobernadora María Eugenia Vidal de que suspenda la aplicación del revalúo inmobiliario, aprobado en enero pasado, y que es uno de los ejes de la agenda común con Menéndez.



La bancada que responde al partido de Sergio Massa había votado en contra de la norma que habilita aumentar los impuestos de este tipo tanto en las zonas rurales como urbanas de la provincia de Buenos Aires.



El espacio consideró que la suba es "desmesurada" y "afecta en forma directa el bolsillo" de los vecinos, quienes "ya se vieron afectados por los incrementos "en el transporte público, la nafta y el gasoil y los tarifazos en los servicios básicos de luz, agua y gas".



"Solicitamos a la Gobernadora revea su decisión y dé marcha atrás en la aplicación del revalúo inmobiliario, porque los bonaerenses no pueden seguir soportando estos aumentos", expresó el presidente del bloque en la Cámara baja, Rubén Eslaiman.



Otros de los ejes de la agenda común en la que trabajarán Massa y Menéndez son cuestiones vinculadas a las tarifas, jubilaciones, municipios, eliminación del IVA en alimentos, entre otros.



Habida cuenta, se especula que el coqueteo entre el massismo y el justicialismo bonaerense apunte a la conformación de un frente común ante este reclamo. La próxima semana se concretaría un nuevo encuentro al que se sumarían algunos intendentes que responden a ambos sectores.