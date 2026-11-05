Renunció Diego Hoffmann, coordinador de la Unidad Médica Presidencial

La salida fue oficializada por Karina Milei mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. El médico dejó el cargo desde el 1° de octubre y todavía no tiene reemplazante.

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann como coordinador de la Unidad Médica Presidencial , a través de la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La salida del médico, que ocupaba el puesto desde marzo de 2024, rige desde el 1° de octubre y fue aceptada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

La decisión se conoció luego de que Hoffmann presentara su dimisión mediante una nota administrativa. Desde el oficialismo aclararon que la renuncia corresponde al cargo de coordinador y no al titular de la Unidad Médica Presidencial , Cristian Luis Martelletti, quien continúa al frente del área y acompaña a Javier Milei en su viaje a España.

Por el momento, el puesto que dejó Hoffmann permanece vacante . Según fuentes oficiales, se trata de un cargo de menor jerarquía que podría ser ocupado por otro integrante del equipo que conduce Martelletti. La resolución no incluyó la designación de un sucesor ni precisó los motivos de la salida.

El documento firmado por Karina Milei establece que las áreas técnicas de la Secretaría General verificaron que el médico no registraba deudas ni rendiciones patrimoniales pendientes . Además, la Subsecretaría Legal informó que no estaba vinculado a sumarios administrativos en trámite.

La normativa también instruyó a la Dirección General de Administración a efectuar el pago de la liquidación final correspondiente al ahora excoordinador.

Hoffmann había sido designado en el puesto el 8 de marzo de 2024, mediante el Decreto 389/2024. Antes de asumir como coordinador, se desempeñó como médico asistente dentro de la misma unidad durante dos años.

La trayectoria de Diego Hoffmann en la Unidad Médica Presidencial

El médico, formado como cardiólogo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), integró la Unidad Médica Presidencial durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. También cuenta con más de 13 años de trayectoria en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei, una especialización en Deportología y actividad docente.

Su salida se suma a la de otros profesionales que dejaron el área en los últimos años. Entre ellos, Benito Alén González, quien participó de las maniobras de reanimación de Néstor Kirchner tras el infarto que sufrió en El Calafate, y Manuel Emilio Estigarribia, quien estuvo al frente de la unidad hasta agosto de 2025.

Martelletti asumió como jefe de la Unidad Médica Presidencial en agosto de 2025, tras la salida de Estigarribia. Es médico cirujano, especialista en cirugía general y subespecialista en cabeza y cuello. Actualmente acompaña al Presidente en España, donde Milei participa de la Cumbre Iberoamericana y mantiene reuniones con referentes de la oposición española.