León XIV comenzó su viaje por Sudamérica: cómo será su agenda en Uruguay antes de llegar a la Argentina + Agregar ámbito en









El Papa comenzó su sexto viaje apostólico internacional, que incluirá tres países y se extenderá hasta el 17 de noviembre. Su agenda en Uruguay contempla encuentros con autoridades, misas y visitas a zonas vulnerables.

Archivo. León XIV llegará a Uruguay alrededor de las 16:30, hora local. Instagram vaticannews.es

El papa León XIV despegó este viernes a las 7:05 desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci y dio comienzo a su sexto viaje apostólico internacional, que tendrá como destino América Latina. El Pontífice viaja a bordo de un Airbus A330-900 de Ita Airways y, tras unas 13 horas y media de vuelo, tiene previsto aterrizar alrededor de las 16:30 (hora local) en Montevideo, Uruguay.

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El país vecino será la primera parada de una gira latinoamericana que se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá tres países: Uruguay, Argentina y Perú. León XIV permanecerá en territorio uruguayo entre el 6 y el 8 de noviembre. Será el segundo pontífice en visitar el país, después de Juan Pablo II, quien realizó dos viajes en 1987 y 1988.

El itinerario de León XIV en Uruguay Tras la recepción oficial en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco General Cesáreo L. Berisso, el Papa se trasladará en automóvil hasta la Plaza de la Independencia, principal espacio público de la capital uruguaya. Allí, a las 17:30, se realizará la ceremonia de bienvenida, en la que será recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, frente a la Torre Ejecutiva.

Archivo. Yamandú Orsi recibirá esta tarde al Papa. También saludará a la vicepresidenta, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a los tres expresidentes del país. Las autoridades estiman que entre 60.000 y 80.000 personas podrían acercarse al lugar y preparan un operativo de seguridad que contempla cortes de tránsito desde las 8.

Luego, León XIV mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Después del discurso de bienvenida de Orsi, pronunciará su primera intervención oficial. A las 18:15 visitará al mandatario en el Edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia uruguaya.

La agenda continuará alrededor de las 18:45, cuando se trasladará a pie y en un carrito de golf hasta la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago. Allí presidirá la celebración de las Vísperas junto con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. El regreso en automóvil a la Nunciatura Apostólica está previsto para las 20. Durante el sábado, el Pontífice viajará a Paysandú para celebrar una misa multitudinaria. De regreso en Montevideo, visitará el barrio Casavalle, una de las zonas más vulnerables de la capital, mantendrá un encuentro con representantes del sector educativo y encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Centenario. La actividad en Uruguay concluirá el domingo con una misa en la ciudad de Florida, junto al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país. Después de un almuerzo con los obispos de la Conferencia Episcopal uruguaya y una ceremonia de despedida en el aeropuerto, León XIV partirá a las 15:30 rumbo a Buenos Aires. El aterrizaje en la Argentina está previsto para las 16:30 del domingo 8 de noviembre, cuando comenzará oficialmente su visita al país.