Cuánto cobro en noviembre: ANSES confirmó que ningún jubilado cobrará menos de $514.158

Con los gastos de todos los días, conocer el próximo ingreso es una de las principales preocupaciones de muchos jubilados.

Con los gastos de todos los días, conocer el próximo ingreso es una de las principales preocupaciones de muchos jubilados.

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un nuevo aumento en noviembre y volverán a recibir el bono que se paga desde hace varios meses. Con los montos actualizados, muchas personas quieren saber cuánto van a cobrar y en qué fecha tendrán el dinero disponible.

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El importe final depende del tipo de prestación y de si corresponde recibir el refuerzo completo o una parte. Además, el organismo ya confirmó cómo será el calendario de pagos de este mes.

En noviembre, la jubilación mínima aumentará un 1,93% y llegará a $444.158,46 . La suba se debe a la inflación de septiembre, ya que los haberes se actualizan todos los meses según los datos del INDEC.

El bono seguirá acompañando las jubilaciones más bajas y se depositará junto con los haberes habituales.

Pero ese no será el monto final de los jubilados. El Gobierno también confirmó la continuidad del bono de $70.000 , por lo que quienes cobran la mínima tendrán un ingreso total de $514.158,46.

Las personas que perciben un haber superior a $444.158,46 también podrán acceder al refuerzo , aunque no recibirán necesariamente los $70.000 completos. En estos casos, se pagará únicamente la cantidad necesaria para llegar a los $514.158,46.

Por ejemplo, un jubilado que cobra $500.000 recibirá otros $14.158,46. En cambio, quienes ya superan ese límite no tendrán ningún adicional. El bono se deposita automáticamente junto con la jubilación, por lo que no hace falta realizar ningún trámite.

Cuánto cobran los titulares de PUAM y PNC tras la actualización de ANSES

El aumento también beneficia a las personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las Pensiones No Contributivas. Sin embargo, los montos son diferentes a los de una jubilación mínima, incluso después de sumar el bono.

PUAM, destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación o pensión contributiva, pasará a ser de $355.326,77. Con los $70.000 adicionales, sus titulares cobrarán $425.326,77 durante noviembre.

Las PNC por discapacidad y vejez, por su parte, tendrán un haber de $310.910,92. Al sumar el refuerzo, el total para sus beneficiarios será de $380.910,92.

En el caso de las madres de siete hijos o más que cobran una PNC, el monto es igual al de la jubilación mínima. Por eso, recibirán $514.158,46 con el bono incluido.

Quienes cobran la PUAM o una Pensión No Contributiva también tendrán un aumento durante noviembre. ANSES

Fechas de cobro confirmadas: el cronograma completo de pagos de noviembre

ANSES también dio a conocer las fechas de cobro de noviembre. Los depósitos comenzarán el miércoles 11, tras los cambios en el calendario por los feriados relacionados con la visita del papa León XIV a la Argentina.

Como ocurre habitualmente, el día de pago depende de la terminación del DNI. También varía según el tipo de beneficio.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

Las personas que reciben la PUAM cobrarán en las mismas fechas que los jubilados de la mínima. Para consultar el día de pago y el monto correspondiente, pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.