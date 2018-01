Ya se vende en Argentina el Iphone X

El martes 12 de septiembre de 2017, Tim Cook, CEO de Apple, presentó en el nuevo auditorio "Steve Jobs" las nuevas versiones del iPhone. A partir de ese momento se generó una gran expectativa en el mercado local por el Iphone X, que ya está a la venta en Argentina.



La característica de diseño más destacada del iPhone X es su pantalla, que ocupa la mayor parte de su frente. Se trata de una pantalla AMOLED, llamada por Apple Super Retina Display que combina todos los beneficios de la tecnología OLED, como el gran contraste y los negros profundos, con la precisión de color.



El teléfono celular de Apple se consigue en la tienda Linio (www.lineo.com.ar) a $ 41.699.



Respecto a los detalles técnicos, la resolución es de 2436 x 1125 píxeles, mientras que el propio panel mide 5.8 pulgadas en diagonal. En cuanto al chasis del iPhone X, está construido con un marco de acero inoxidable y un cristal reforzado en la parte posterior - el cristal más fuerte en un teléfono, según Apple.



El uso de vidrio en lugar de metal es una de las claves para permitir la carga inalámbrica. Como las versiones anteriores, el X es resistente al polvo y al agua y cuenta con sonido estéreo a través de sus altavoces incorporados.



Curiosamente, el botón de encendido de la derecha es más largo, y se debe a que ahora funciona como un acceso directo a Apple Pay (la plataforma de pagos de Apple que funciona en unos pocos países).



Dado que la pantalla ocupa toda la parte frontal del iPhone X, se tuvo que eliminar el clásico botón de inicio. Por ende, no hay más sensor de huella dactilar. En su lugar, el teléfono presenta una nueva tecnología llamada Face ID y un nuevo sistema de cámara TrueDepth, que funcionan como lo implican los nombres.



El iPhone X utiliza una avanzada gama de sensores y software para reconocer el rostro de su propietario. Las lecturas se realizan en tres dimensiones, por lo que trucar Face ID con una mera foto sería muy complicado. Hay una probabilidad de 1 en 1.000.000 de que una persona aleatoria sea capaz de desbloquear el iPhone X a través de Face ID.



En tanto, en la parte trasera está el equipo de cámara dual similar al del iPhone 8 Plus, con una cámara regular de 12MP F1.8 para todas las condiciones y un teleobjetivo zoom de 12MP F2.4 de zoom 2X.



Los sensores son más grandes y más rápidos que los que usaron en los iPhones de la generación anterior, lo que permite cosas como grabación de vídeo de 4K a 60 fotogramas por segundo. Lo que se suma es la adición de la estabilización óptica de la imagen a ambos módulos de la cámara. El resultado: imágenes más nítidas, incluso cuando se hace zoom con poca luz.



El modo retrato también está presente, junto con nuevos efectos de iluminación en tiempo real que mencionamos anteriormente. Por primera vez en un iPhone, el Modo de retrato también está habilitado en la cámara frontal de 7MP. En este caso, la cámara TrueDepth se activa en conjunto con la estándar para separar el sujeto del fondo y para aplicar los efectos de profundidad e iluminación a la imagen.



Por último, Apple no reveló la capacidad real de carga de la batería del iPhone X. Pero lo que sí dijo es que debe durar 2 horas más que un iPhone 7.



Dos características de carga (que la competencia ya tiene hace tiempo) están disponibles en el iPhone X. Una de ellas es la de carga rápida: con 30 minutos de carga se gana hasta un 50%, y en consecuencia se debe incluir cargador más potente en la caja.



La segunda es la carga inalámbrica. El iPhone X, al igual que los 8, admite la popular carga inalámbrica Qi, por lo que ya hay un montón de dock de carga compatible.