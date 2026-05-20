River pierde ante Bragantino en el Monumental y no puede asegurar el primer puesto del grupo

Con un equipo alternativo por la final del Apertura, el Millonario cae 1-0 ante el conjunto brasileño por la quinta fecha.

River cerró el primer tiempo en desventaja ante RB Bragantino en el Monumental , por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana . Con un equipo alternativo y la cabeza puesta en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano , el conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet pierde 1-0 y, por ahora, deja pasar la chance de asegurarse el primer puesto de la zona.

El gol del equipo brasileño llegó a los 35 minutos de la primera parte. Tras una pelota parada, Isidro Pitta ganó en el área y asistió a Alix Vinicius , que apareció cerca del arco defendido por Franco Armani para empujar la pelota y poner el 1-0.

Hasta ese momento, el partido había sido impreciso y con pocas situaciones claras. River intentó manejar la pelota, pero le costó generar profundidad con una formación alternativa, mientras que Bragantino encontró ventaja en una de las primeras acciones de peligro real del encuentro.

El Millonario tuvo una aproximación clara a los 37 minutos , cuando Maximiliano Salas ganó de cabeza en el área tras un centro de Giuliano Galoppo , pero su remate se fue apenas desviado junto al palo derecho.

Antes, Juan Fernando Quintero había probado desde larga distancia en una contra, aunque sin precisión. También tuvo una chance Ian Subiabre , con un cabezazo que terminó por encima del travesaño.

Con este resultado parcial, River no logra asegurar la clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Una victoria le permitiría quedar como líder del grupo, mientras que la derrota lo obliga a seguir pendiente de la última fecha.

Franco Armani vuelve a defender el arco de los de Nuñez, tras la expulsión de Santiago Beltrán en el último encuentro contra Carabobo. La última vez que Armani jugó en River fue el 22 de febrero de este año ante Vélez Sársfield, en condición de visitante. En ese momento, Marcelo Gallardo le devolvió el puesto al dejar atrás un desgarro, pero debió ser reemplazado en el entretiempo tras resistirse de una lesión en el talón.

Por su parte, los brasileños vienen de ganar 2-0 como locales ante Vitória por el torneo local, lo que los posicionó en la sexta colocación del Brasileirao con 23 unidades, doce menos que el líder Palmeiras. El conjunto visitante necesita sumar para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. En la última fecha jugarán un mano a mano ante Carabobo de Venezuela.

El árbitro principal es Gustavo Tejera, mientras que sus asistentes son Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El encargado del VAR es Christian Ferreyra y el del AVAR Diego Dunajec.

Las formaciones confirmadas de River vs Bragantino

River Plate: Franco Armani; Paulo Díaz, Germán Pezzella, Facundo González, Ulises Giménez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Juanfer Quintero, Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT. Eduardo Coudet.

RB Bragantino: Cleiton Schwengber; Alix De Souza, Gabriel Girotto, Eric Dos Santos, Isidro Pitta, Pedro Henrique, Lucas Barbosa, Agustín Sant’Anna, Luis Da Rocha, Henry Mosquera y José Herrera. DT: Vagner Carmo.