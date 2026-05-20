Estadio Guadalajara: diseño en forma de volcán y enfoque sustentable rumbo al Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Será sede de cuatro enfrentamientos por fase de grupos de las selecciones de México, Corea del Sur, República Checa, Colombia, España, Uruguay y República Democrática del Congo.

Estadio Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, destaca por su diseño inspirado en un volcán y sus altos estándares de sustentabilidad.

México se prepara para recibir el Mundial 2026, cuarenta años después del último que organizó y en el que Argentina consiguió su segunda estrella. Tres estadios serán los escenarios de la competencia: el Azteca, el BBVA y el Akron. Este último, ubicado en Guadalajara, sorprende por su imponente arquitectura. Será sede de cuatro partidos de la fase de grupos.

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Rodeado por un talud perimetral de pasto natural que amortigua las altas temperaturas de la zona del Bajío, su diseño hace alusión a la figura de un volcán. El modelo se creó con la intención de que se fusionara con el paisaje de la zona. Está compuesto por cinco niveles, dos de ellos subterráneos.

akron 3 El Estadio Akron esta rodeado por un talud de pasto natural que amortigua las altas temperaturas de la zona. estadioakron.mx

El estadio se inauguró en 2010 y es la casa del Club Deportivo Guadalajara, equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito que se encuentra segundo en la Liga MX. En aquel año se celebró un partido inaugural en el que Chivas le ganó 3-2 a Manchester United. Con capacidad para 46,355 espectadores, fue el escenario donde se celebraron las ceremonias de Apertura y Clausura de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Además en ese mismo año, fue una de las sedes del Mundial U17 masculino de fútbol, torneo en el que México se consagró campeón.

En sus primeros años era conocido como Estadio Omnilife hasta que en 2017 por acuerdos comerciales pasó a llamarse Akron por la empresa mexicana de lubricantes. Sin embargo, para la Copa del Mundo 2026, la cancha llevará el nombre de Estadio Guadalajara por la normativa de la FIFA que no permite en los escenarios del Mundial sponsors ajenos a los suyos.

akron Para esta competencia, el recinto atravesó un proceso de modernización con una inversión superior a los 250 millones de pesos mexicanos. Se reemplazó el césped por uno híbrido natural con certificación FIFA Quality Pro y se instaló un nuevo sistema de drenaje. También se mejoró la experiencia de los hinchas al ampliar el tamaño de las megapantallas y actualizarlas a un sistema LED de alta definición. Se renovaron las vallas electrónicas y pantallas internas de la cancha. Se construyeron nuevas áreas de hospitality con servicios premium y se reemplazó su sistema de iluminación por uno LED de bajo consumo. Con estas reformas, el recinto obtuvo la certificación ISO 20121 en Gestión de Eventos Sostenibles. Estadio Guadalajara Todos los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara por el Mundial 2026 El Estadio Guadalajara recibirá a las selecciones de México, Corea del Sur, República Checa, Colombia, España, Uruguay y República Democrática del Congo. Para esta última la ciudad aplicará un protocolo sanitario especial por el reciente brote de ébola en África. Se llevará a cabo con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud y Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, una agencia estadounidense. Estas medidas se centrarán en reconocer a los pasajeros que viajen de alguna zona comprometida, hacerles un seguimiento, y de ser necesario, aislarlos. El objetivo es prevenir una posible propagación de la enfermedad. 11 de junio: Corea del Sur vs República Checa (Grupo A) 18 de junio: México vs Corea del Sur (Grupo A) 23 de junio: Colombia vs República Democrática del Congo (Grupo K) 26 de junio: España vs Uruguay (Grupo H)