Cómo será la RER, la megaobra que integrará todas las líneas de tren

En el marco del anuncio por la suba de tarifas y la Red SUBE, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich aprovechó para hacer un repaso de gestión y dar a conocer las obras que su cartera prevé concretar con miras a futuro. Allí, mencionó la Red de Expresos Regionales (RER), una obra inspirada en los túneles de París y Berlín, que el Gobierno planea replicar para 2023.



Desde esa cartera, señalaron a ámbito.com que RER será una conexión de la red de trenes que actualmente llegan hasta las terminales de Retiro, Once y Constitución. El proyecto enlazará a los ferrocarriles que vienen desde el Norte (San Martín; Mitre en sus dos ramales Tigre y Suárez; y Belgrano Norte), desde el Sur (Roca y Belgrano Sur) y el Oeste (Sarmiento) generando un gran nodo de conectividad regional.



Fuentes de Transporte sostuvieron que se planea invertir un total de u$s 14 mil millones en toda la obra, y aseguraron que las frecuencias de espera serán "de hasta tres minutos".





En cuanto al ahorro en el tiempo de viaje, los ingenieros del equipo de Dietrich lo calcularon "entre 30 y 40 minutos en promedio y hasta 1 hora y media entre los puntos más distantes de la red".



Estiman que se necesitarán 20 kilómetros de túneles y nueve estaciones subterráneas para integrar a todas las líneas. El proyecto prevé además la construcción de una gran Estación Central, ubicada entre el Obelisco y Av. de Mayo, en el subsuelo de la Av. 9 de Julio, donde coincidirán todos los medios de transporte. Dicha estación tendrá 400 metros de largo y tres niveles:





• En superficie conectará con Metrobus 9 de Julio y EcoBici;



• Primer subsuelo, Terminal de combis Obelisco;



• Segundo nivel inferior, un túnel peatonal que conducirá a las Líneas A, B, C y D del Subterráneo y, en un futuro, a la nueva estación central del ferrocarril Sarmiento (ubicada de forma adyacente a la Estación Central);



• Tercer nivel, andenes de la línea Roca que se conectarán con las líneas Mitre y San Martin, más dos plataformas previstas para que en una etapa posterior reciban los servicios de los ferrocarriles Belgrano sur y norte, que serán enlazados con otro túnel.





Fuentes de la cartera que conduce Dietrich aseguraron que "más de 10 millones de habitantes en todo el AMBA se beneficiarán con la obra", y que se triplicará la capacidad de transporte del sistema (pasando del millón y medio que utiliza los trenes en AMBA en la actualidad, a 4,5 millones de usuarios).