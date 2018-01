Tras cifra de inflación, consumidores exigen controlar a formadores de precios

Luego de que el INDEC difundiera el dato de inflación de diciembre (3,1%), alcanzando un 24,8% en todo el 2017, casi 8 puntos por encima de la meta oficial (17%), las asociaciones de consumidores exigieron aplicar controles contra las empresas formadoras de precios y previeron una continuación del espiral inflacionario a raíz de los aumentos en los servicios que se aplicarán en el primer trimestre del año.



En diálogo con ámbito.com, Héctor Polino, titular de Consumidores Libres aseguró que la escalada inflacionaria es resultado las políticas gubernamentales: "Esto es producto de todos los aumentos que autorizó el Gobierno. En los combustibles, en los peajes, en el gas natural y en el transporte. Además, debe sumarse que la devaluación del peso impacta sobre aquellos artículos importados y sobre los que se fabrican en Argentina pero tienen componentes extranjeros".



"Creemos que el proceso inflacionario será alto, estará muy por arriba de lo previsto por el poder Ejecutivo. Para el 2017 estimaron un 17% y terminó siendo de casi el 25%, es decir, le erraron por casi 8 puntos", analizó Polino. Y continuó: "El control no se puede hacer sobre las carnicerías, las verdulerías o las almacenes de barrio, pero se tiene que realizar con las cinco grandes cadenas de supermercados que trabajan en el país".



En esta línea, el dirigente sostuvo que el Gobierno decidió realizar todos los aumentos juntos "dado que 2018 no es un año electoral" por lo que no implicará un costo político real para el oficialismo. "No hay controles sobre los grandes grupos económicos, sobre las 28

grandes empresas que producen y fabrican el 80% de los artículos de la canasta básica", analizó.



Además, Polino advirtió que las subas en los combustibles serán un factor fundamental durante el 2018: "Se dejaron libres los precios, todo eso en un país como la argentina donde la logística incide en la estructura de costos en un 35%, es el resultado lógico de las políticas que repercutirán en los precios de las cadenas de producción".



El Gobierno anunció que los transportes urbanos aumentarán en febrero próximo.



Por su parte, Sandra González, titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), sostuvo que los casi 25 puntos de inflación del 2017 son "preocupantes" y que, dados los aumentos estipulados para febrero y marzo, "no se prevé que el espiral tienda a bajar". "Se va a tener que trabajar fuertemente porque cada punto que aumenta el índice es gente que se empobrece", evaluó en diálogo con este medio.



González desmontó el argumento de la inflación elevada como consecuencia de la puja salarial con los trabajadores: "Todavía no hubo paritarias, así que no pueden decir que los sueldos generan inflación. Ahora no está ese tema, hoy las subas están generadas por los aumentos de tarifas".



"En la Argentina no hay control de precios. Puede ser que el Estado quizás no esté tan encima de las grandes cadenas de supermercados en temas como por ejemplo la publicidad engañosa o el programa Precios Cuidados, pero la realidad es que el sistema es de libre mercado. El problema es que no hay una real competencia dado que muchas empresas están en situación monopólica", concluyó.