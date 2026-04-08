La pobreza de CABA bajó al 21,1% y afectó a 652.000 personas en el cierre de 2025

El instituto de estadísticas de la ciudad publicó los datos oficiales del último trimestre de 2025. En promedio, se requeriría transferir $392.662 a cada hogar en situación de pobreza para que salga de esa condición.

La pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cayó al 21,1% en el cuarto trimestre de 2025 , por lo cual afectó a 652.000 personas . El dato negativo fue que, en simultáneo, creció la indigencia.

Así lo informó este miércoles el Instituto de Estadística y Censos de CABA . En el mismo período de 2024 la proporción de porteños que no lograba cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) había sido del 24,2% .

Se trató del quinto retroceso interanual consecutivo , dado que los aumentos en los ingresos (laborales y no laborales) resultaron superiores a la suba de los precios de la CBT.

El "ascenso" social fue más intenso entre la población no pobre, lo cual se verificó fundamentalmente en el salto de los "sectores acomodados" , que pasaron a representar el 12,2% de la población de la ciudad, cuando el año previo representaban el 7,1%. Mientras tanto, la proporción de gente de "clase media" tuvo un leve avance, desde el 47,4% al 47,6%.

Lo más preocupante del informe difundido en la jornada fue que la indigencia subió del 6,5% al 6,8% (210.000 personas) . Como consecuencia, dentro del conjunto de personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema se amplió al 32,2%.

¿Cuál es el ingreso adicional que necesitan los hogares pobres para salir de esa situación?

La pobreza en CABA fue más fuerte en la Zona Sur y entre los niños de menos de 14 años. Según los datos oficiales, el ingreso per cápita familiar de los hogares en condición de indigencia es –en promedio- de $107.199 y el de los que padecen pobreza no indigente es de $325.098.

En promedio, se requeriría transferir $392.662 a cada hogar en situación de pobreza para que salga de esa condición. Esa brecha de ingresos representa, siempre en promedio, el 34,4% de la CBT.

El debate en torno al dato nacional de pobreza

Vale recordar que, a nivel nacional, la pobreza cerró 2025 en el 28,2%, según el INDEC. El dato fue el más bajo desde 2018, aunque los especialistas señalan que esa comparación hay que relativizarla.

La justificación radica fundamentalmente en el hecho de que, entre fines de 2023 y principios de 2024, la captación de ingresos por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) aparenta haber mejorado considerablemente. Esto puede haber sido por la mayor precisión en el cuestionario, o por la mera baja de la inflación. Por lo tanto, informes como los del CEDLAS advierten que la pobreza no estaría en niveles de 2018, sino más próxima a niveles de 2022.