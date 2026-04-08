Plazo Fijo en abril: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días

En un contexto económico donde la previsibilidad sigue siendo clave para los ahorristas, el plazo fijo continúa posicionándose como una de las herramientas más utilizadas dentro del sistema financiero. Quienes decidan invertir $700.000 a 30 días pueden obtener ganancias con diferencias según el canal que elijan para realizar la operación.

Actualmente, las entidades financieras ofrecen tasas levemente superiores para quienes constituyen el plazo fijo de manera electrónica, lo que genera una brecha en el rendimiento final respecto a las operaciones realizadas en sucursal. Esta diferencia responde a una estrategia cada vez más común: incentivar el uso de canales digitales , que resultan más económicos para los bancos.

El plazo fijo a 30 días sigue siendo el más elegido por los usuarios, ya que permite mantener liquidez y adaptarse rápidamente a posibles cambios en las tasas de interés o en el escenario económico general.

Si bien la diferencia entre ambas opciones no es significativa en términos absolutos, refleja una tendencia clara dentro del sistema financiero: operar de forma digital ofrece mejores condiciones .

Home banking: la tasa mejora levemente hasta el 21,00%. En este caso, la ganancia alcanza los $12.082,19 , lo que eleva el total final a $712.082,19.

Sucursal: con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%, la ganancia al finalizar el período es de $11.794,52 . Monto total que recibe el ahorrista al vencimiento: $711.794,52.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos

El acceso a plazos fijos electrónicos simplificó el proceso de inversión. Hoy en día, es posible constituir un plazo fijo en pocos minutos desde el home banking, sin necesidad de acercarse a una sucursal. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también impulsa una mayor adopción de herramientas digitales dentro del sistema financiero.

Este tipo de inversión se caracteriza por su simplicidad. Desde el momento en que se constituye, el ahorrista conoce exactamente cuánto va a ganar al finalizar el período, lo que lo convierte en una herramienta ideal para aquellos que buscan evitar riesgos. Por esto, el plazo fijo sigue siendo una opción elegida por quienes priorizan la seguridad por sobre la rentabilidad. A diferencia de otras inversiones, no está expuesto a la volatilidad del mercado, lo que brinda mayor tranquilidad.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de renovación. Muchos bancos permiten reinvertir automáticamente el capital junto con los intereses generados, lo que puede potenciar el rendimiento si se mantiene la inversión en el tiempo. Esta estrategia es utilizada por muchos ahorristas que optan por encadenar plazos fijos de 30 días, aprovechando la flexibilidad que ofrece este tipo de instrumento.

En definitiva, invertir $700.000 a 30 días en abril de 2026 permite obtener una ganancia que supera los $11.700 en sucursal y los $12.000 en formato electrónico. El plazo fijo sigue siendo una alternativa sólida para quienes buscan estabilidad, previsibilidad y bajo riesgo en sus finanzas.