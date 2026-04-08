La tregua en Medio Oriente lleva alivio a empresarios argentinos en la antesala de una misión clave en China

Si bien desde el sector reconocieron que el conflicto impactó en el caudal de empresarios que viajarán a la Feria de Cantón, aseguraron que el interés se mantiene. De hecho, algunas empresas buscan aprovechar ese canal para exportar productos argentinos en China y el resto de la región.

El cese al fuego entre Irán y EEUU supuso cierto alivio para el empresariado argentino, que en los próximos días deberá cruzar la mitad del globo, incluido Medio Oriente, para asistir a la Feria de Cantón en China , el evento comercial más grande del mundo. Además del interés importador, algunas empresas van un paso más allá y buscan utilizar esa logística para impulsar las exportaciones argentinas en Asia , el mercado más grande del mundo.

Fue durante el seminario “Desbloqueando oportunidades comerciales en Asia” , que realizó la Fundación ICBC este martes, que desde la Cámara del Asia afirmaron a Ámbito que esperan una afluencia de argentinos a la Feria de Cantón “un poco menor” a la del año pasado, principalmente debido al conflicto.

En 2025 la asistencia fue récord: casi 4.000 empresarios visitaron la feria, prácticamente el doble que el año previo. Este año, la primera etapa ocurrirá entre el 15 y el 19 de abril , la segunda entre el 23 y el 27 de ese mes , mientras que la última será entre el 1 y el 5 de mayo .

La gerente del Departamento de Promoción del Comercio Internacional de Fundación ICBC, Emma Fontanet , afirmó a este medio que “bajó un 30% la cantidad de empresarios que iban a viajar”. Y contó que “algunas empresas decidieron no participar por el contexto internacional y pospusieron su participación para octubre”, fecha en la que se realizará una nueva edición.

Por ejemplo, uno de los asistentes al evento se mostró preocupado porque debía viajar por Turkish Airlines hacia Cantón, a pocos días de que haya ocurrido un un tiroteo en frente del consulado israelí en Estambul. También se registraron casos de personas a las que la aerolínea les canceló el vuelo y el costo de comprar un nuevo pasaje duplicaba el monto original .

De todas maneras, Fontanet afirmó que existe “el mismo interés” que había el año pasado, ya que entre quienes viajan en esta edición, la número 139, hay tanto empresarios “nuevos” como “gente que repite” el viaje, ya sean de pymes como de empresas medianas y grandes.

“Van a buscar cosas de un montón de rubros: hay muchos que van a buscar maquinarias e insumos intermedios para desarrollos que piensan hacer acá. También tenemos muchas empresas que están buscando completar sus líneas de producción con insumos a los cuales antes no tenían acceso”, agregó.

Feria de Cantón - China.png La Feria de Cantón es la feria comercial más grande del mundo, con miles de expositores, y abarcando casi todas las industrias.

El ida y vuelta en el comercio exterior

Entre los hombres y mujeres de negocios que participaron del evento, que tuvo lugar en la sede de la UCEMA, existió consenso sobre la importancia que tiene la apertura comercial “para reconstruir la confianza en el país”. Sobre ese tema, un empresario de logística con más de 30 años de experiencia en el sector afirmó a Ámbito que el alivio de las restricciones a las importaciones se trató de un cambio “que era necesario”.

“Yo soy muy defensor de lo nuestro, pero seamos inteligentes: que el capital se quede, no que esté en Dubái o en Delaware; lo necesitamos acá produciendo. Y para que eso suceda, no te podés cerrar al mundo”, afirmó el ejecutivo, que prefirió reservar su identidad.

De todas maneras, aclaró la importancia de “aplicar políticas para proteger el ‘fair play’”, en un contexto en el que, por ejemplo, las empresas textiles denuncian el ingreso de mercadería a precios de dumping. Y reflexionó: “Para poder exportar, que es tan importante, necesitamos importar, porque no tenemos más flota mercante; eso se fue con (Carlos) Menem. El buque que viene con la importación se va con la exportación”.

Uno de los que parece compartir esa visión es Andreani. Según pudo saber este medio, la empresa de logística busca aprovechar la infraestructura que desarrolló durante 2025 para poder exportar productos argentinos a China y otros países de Asia a partir del segundo trimestre de este año.

Se trataría de un proceso “intermedio” entre un envío courier y una exportación directa a gran escala, y que tendría como destino las zonas francas de China. Actualmente están trabajando principalmente con alimentos y bebidas, como el vino mendocino.

“El tema no es el precio de la logística. Es hacer una buena campaña de marketing y visualizar el producto”, afirmó un ejecutivo de Andreani, que consideró que esta nueva iniciativa se trata de “una forma de ayudar al país porque trae dólares”. Y concluyó: “Hay mucha creencia de que no se puede hacer, como también está la idea de que si le vendés al 1% de China te salvás, pero no es fácil”.