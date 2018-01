Trabajadores de Cresta Roja denuncian paralización en plantas por falta de alimento para los pollos

Los trabajadores denunciaron que Cresta Roja no alimenta a los pollos y que la faena en las dos plantas de producción está paralizada porque los animales no logran llegar al peso ideal para consumo.

Cresta Roja continúa en picada pese al salvataje que realizara un consorcio tripartito fundado por las empresas Ovoprot Internacional S.A., Tanacorsa S.A. y La Suerte Agro S.A. (Grupo Lacau), que en octubre de 2016 ofertó u$s 121 millones para salvarla, luego que la Justicia decretara la quiebra de Rasic Hnos. En ese contexto, los trabajadores de la avícola denunciaron que las plantas donde se faenan los pollos están paralizadas por falta de alimento para los animales.



El delegado Darío Ayala sostuvo que la producción nunca logró normalizarse y que si bien la recuperación de Cresta Roja venia lenta, "ahora directamente empeoró".



"Hay 2.050 personas trabajando en la empresa, que no saben si van a cobrar los sueldos. Esperamos que se encuentre una solución lo más rápido posible", señaló en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10.



Asimismo, remarcó que hay mucha incertidumbre entre los trabajadores ya que no saben cuándo se va a reactivar la producción en las plantas. "Hay una desinversión en la empresa. No hay dinero para comprar alimentos para los pollos", enfatizó al tiempo que agregó: "La empresa todavía no cumplió con las indemnizaciones a los trabajadores que fueron despedidos".



Cabe recordar que Cresta Roja, una de avícolas que supo ser de las más importantes del país cae en picada día tras día, semana a semana, desde que un consorcio tripartito se hizo cargo de la empresa a fines de 2016.







A los desmanejos financieros con cheques rebotados por casi $ 400 millones, los conflictos gremiales con tres sindicatos y las extrañas sociedades que integraron los nuevos accionistas, se suma ahora el anuncio de un inevitable default de uno de los dueños.