El Gobierno oficializó la primera licitación PPP para obras en 2500 km de rutas

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación de la primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras que el Ministerio de Transporte realizará a través de Vialidad Nacional bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP).



Las obras de este primer PPP modernizarán más de 2.500 km de rutas nacionales para mejorar la seguridad vial y reducir costos logísticos. Asimismo, la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras abarcarán más de 7.000 kilómetros de rutas nacionales, a partir de una inversión superior a u$s 16.700 millones.







Según informaron desde el Ministerio de Transporte, las licitaciones se dividen en tres etapas. Las evaluaciones de oferta de la primera fase del proyecto se realizarán en el mes de marzo, por lo que se estima que los trabajos comiencen en la segunda mitad del año.



En tanto, el plan para la construcción de la Red de Autopistas y Rutas segura prevé una inversión de u$s 6.000 millones en los primeros 4 años del proyecto. Además, se espera la participación de empresas extranjeras de Europa, Estados Unidos, Asia y el resto de América Latina, que ya participaron del procedimiento transparente de consulta y de las audiencias públicas de las fases informativas del nuevo sistema.



"El de Rutas Seguras es un concepto que no existía en la Argentina: son rutas con banquinas pavimentadas; carriles anchos; obras para evitar cruces por localidades; cruces a diferente nivel con rutas importantes y ferrocarriles y circunvalaciones, entre otras", señalaron desde la cartera de Transporte.



En ese contexto, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, sostuvo que la modernización de la infraestructura vial "es fundamental para el desarrollo del país", al tiempo que agregó que "hace décadas que no hay obras de esta magnitud".



"Esta es una apuesta muy grande que estamos haciendo. El mecanismo de participación público privada da mucha previsibilidad y este es el momento para invertir, para apostar por Argentina", agregó.



• ¿Cuáles son los proyectos?



Corredor A: RN 3 y 226; Corredor B: RN 5; Corredor C: RN 7 y 33. Corredor D: RN 8, 36, A-005, 158, 188; Corredor E: RN 9, 11,34, 193, A-008, A-012; Corredor F: Autopista Rosario-Córdoba RN9 y RN 33; Corredor G: RN 12 y 16; Corredor H: RN 34, 9, 66 y 1V66; Corredor I: RN 19 y 34; Corredor Sur: Au. Riccheri, Avenida Jorge Newbery, Autopista Ezeiza - Cañuelas y rutas 3 y 205; Corredor BB: RN 3, 33, 229, 249, 252, 1V252, 1V3; Corredor Cuyo: RN 7, 20, 40; Corredor Au. Parque: Autopista Parque. A ellos se suman el Puente Paraná -Santa Fe y el Puente Chaco - Corrientes.





Los proyectos se financiarán fundamentalmente a través del impuesto al gasoil, un gravamen que en su origen estuvo destinado a la realización de obras.



Por otra parte, el nuevo esquema garantiza la seguridad jurídica y financiera, al adoptar como mecanismo para abordar posibles controversias entre las partes la intervención de paneles técnicos como paso previo a recurrir a los procesos formales en tribunales judiciales. "Este es un punto clave para atraer inversiones acordes a la magnitud de las obras que se van a ejecutar en los primeros 4 años", señalaron fuentes oficiales.



Además, destacaron que la nueva modalidad genera incentivos para que las empresas finalicen las obras en el menor tiempo posible porque implementa un sistema en el que se le reconoce a la empresa contratista la eficacia y la rapidez.



"El financiamiento de las obras de infraestructura a través del esquema de Participación Público Privada es clave: debemos cumplir con las metas fiscales y reducir el déficit pero al mismo tiempo queremos aumentar la inversión en infraestructura para ser más competitivos", sostuvo el ministro de Finanzas, Luis Caputo.



En ese sentido, añadió: "Los programas de PPP que representarán alrededor de 30.000 millones de dólares de nuevas inversiones en 60 proyectos son la vía más potente para compatibilizar ambos objetivos".



A su turno, el subsecretario de la Unidad PPP, José Luis Morea, dijo que "durante estos últimos meses preparamos una estructura de riesgos y beneficios equilibrada, que pueda ser replicada transversalmente en todos los programas PPP".



"Esperamos que muchos de los que participen del programa de autopistas también lo hagan en el resto de los programas que se licitarán durante el 2018, tanto del sector de Transporte como de Energía, Agua y Saneamiento, Salud y otros", remarcó.



Por otro lado la PPP, exige a los contratistas estándares más elevados de calidad, así como disponer de equipos mínimos propios para responder velozmente ante la necesidad de realizar obras de emergencia como ocurre, por ejemplo, en el caso de inundaciones que perjudican el estado de las calzadas.



"Este primer llamado a licitación formaliza nuestro objetivo de transformar la red vial argentina. Junto al presidente Mauricio Macri, estamos enfocados en recuperar la infraestructura a través de un nuevo sistema basado en la transparencia que generará más crecimiento y desarrollo para todos los argentinos", destacó Javier Iguacel, administrador general de Vialidad Nacional.



El llamado a licitación de esta primera etapa contempla obras en los Corredores A, B, C, E, F y Sur que cambiarán la fisonomía vial de la región agropecuaria más importante del país.



Se intervendrán alrededor de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 810 km de autopistas, 1.494 km de ruta segura, 252 km de obras especiales y 17 km de variantes. Los pliegos están disponibles en la web de Vialidad Nacional.