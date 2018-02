Trump pidió unidad, exigió reformas migratorias y llamó a "vivir el sueño americano"

El presidente Donald Trump llamó a la unidad de los estadounidenses para crear un país "seguro, fuerte y orgulloso", pidió al Congreso que apruebe una controvertida reforma migratoria y afirmó que "este es nuestro nuevo momento estadounidense. Nunca antes ha habido un mejor tiempo para empezar a vivir el sueño americano".



En su primer discurso sobre el estado de la Unión, que se extendió por una hora y 20 minutos, el mandatario defendió los logros de su gobierno y reforzó su prioridad de poner los intereses estadounidenses por delante de cualquier otra consideración.



Luego de un año plagado de controversias y escándalos, Trump llamó a "dejar de lado nuestras diferencias, buscar un terreno común, y construir la unidad que precisamos para ofrecerla a las personas que nos han elegido para ser sus servidores".



"Comencemos reconociendo que el estado de nuestra unión es fuerte porque nuestro pueblo es fuerte", dijo el mandatario, quien añadió que todos los estadounidenses estamos construyendo "un Estados Unidos seguro, fuerte y orgulloso", indicó.



"Quiero hablarles del tipo de futuro que tendremos, y qué tipo de nación seremos. Todos nosotros, juntos, como un equipo, una persona, una familia estadounidense", expresó.



El mandatario pasó revista a los principales logros de su primer año de gestión, como la adopción de un nuevo sistema de seguros públicos de salud y la aprobación de una completa reforma del sistema impositivo.



Parte importante del discurso, sin embargo, se centró en la urgencia de aprobar una reforma migratoria, que permitiría también destrabar el diálogo político en el Congreso y permitir la aprobación del presupuesto federal.



Trump defendió la propuesta lanzada la semana pasada por la Casa Blanca, que abre la puerta a la nacionalización de 1,8 millón de extranjeros en situación irregular al cabo de 12 años, pero que viene acompañada de rígidas medidas para contener la inmigración.



El gobierno pide u$s 25.000 millones para construir un muro en la frontera con México, refuerza drásticamente la vigilancia fronteriza, interrumpe la reunificación familiar, recorta el cupo de inmigrantes legales y suspende el sorteo de visas.



"Es el momento de reformar esas obsoletas reglas migratorias y finalmente traer nuestro sistema migratorio al siglo XXI", dijo Trump.



Desde las tribunas del plenario, unos 23 jóvenes inmigrantes que esperan regularizar su situación acompañaban las palabras del presidente, invitados por legisladores del Partido Demócrata.



Trump también anunció un ambicioso plan de inversiones por valor de u$s 1.500 millones en el plazo de un década para renovar la decaída infraestructura del país, en especial la dedicada al sector de transportes.



"Vamos a construir brillantes rutas nuevas, puentes, autopistas, vías férreas y vías acuáticas en todo el país", dijo Trump, quien agregó que para ello era necesario reducir las regulaciones que impiden que los proyectos avancen rápidamente.



El presidente también reiteró que su gobierno estaba determinado a adoptar nuevas normas en sus relaciones comerciales, dejando de lado "acuerdos injustos".



En su mensaje, Trump alertó que países como China y Rusia amenazan los intereses, la economía y los "valores" estadounidenses, al tiempo que advirtió que Corea del Norte podría "muy pronto" amenazar territorio estadounidense con sus misiles nucleares.



La nueva "mano dura" de Washington quedó en evidencia con el anuncio sobre una directiva al Secretario de Defensa, Jim Mattis, para que "reexamine nuestra política de detención militar y mantenga abierta las instalaciones de detención en Guantánamo".



De acuerdo con Trump, en el pasado Estados Unidos ha liberado "a centenas y centenas de peligrosos terroristas, apenas para encontrarlos nuevamente en el campo de batalla", y eso justificaba mantener abierta la prisión de Guantánamo.



Esa cárcel fue inaugurada tras la invasión a Afganistán por tropas estadounidenses que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y ha albergado desde entonces a cientos de prisioneros.



El gobierno de Barack Obama se propuso cerrar ese centro de detención pero la resistencia del Congreso frenó el proceso, que terminó siendo sepultado por la llegada de Trump a la Casa Blanca.



Para la oposición demócrata, el discurso de Trump fue apenas un compilado de frases efectistas que escondió la realidad del país.



El Senador Bernie Sanders -ex aspirante presidencial- dijo que es necesario "tratar seriamente la cuestión migratoria, pero eso no significa dividir familias y reducir la inmigración legal en 25% o 50%."



La tradicional respuesta oficial del Partido Demócrata estuvo a cargo del joven legislador Joe Kennedy III, sobrino nieto del ex presidente John Kennedy, asesinado en 1963.



Kennedy criticó un gobierno que parece haber declarado "una guerra abierta a la protección ambiental", y apuntó que "la administración no ataca apenas las leyes que nos protegen, sino la idea misma de que todos merecemos protección".



Elizabeth Guzmán, una inmigrante peruana que actualmente es delegada demócrata en la legislatura de Virginia, formuló la respuesta de su partido destinada al electorado hispano.



El gobierno de Trump, dijo, amenaza arrastrar al país "a un pasado vergonzoso, en el cual nuestro pueblo fue juzgado, no por la calidad de su carácter, sino por el color de su piel y por sus creencias religiosas".



América Latina estuvo prácticamente ausente. El mandatario no se refirió a la región, aunque sí pronunció el nombre de tres países: México, Cuba y Venezuela.



A México lo mencionó tangencialmente en una ocasión: cuando destacó que el fabricante de automóviles Chrysler está trasladando una gran planta desde el vecino del sur al estado de Michigan.



No volvió sin embargo a pronunciar el nombre del país cuando habló de la construcción de "un muro en la frontera del sur".



Cuba y Venezuela fueron juntos en la misma frase. "Mi administración ha impuesto también duras sanciones a las dictaduras comunista y socialista de Cuba y Venezuela", dijo.



Su primer discurso sobre el estado de la Unión lo pronunció Trump dos días antes de que su secretario de Estado, Rex Tillerson, inicie su primera gira por América Latina, en la que visitará México, Argentina, Perú y Colombia.