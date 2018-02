Nuevo conflicto por despidos de estatales: "adecuación" en FAdeA deja a 135 trabajadores en la calle

Al cierre de Fanazul, la liquidación de Lotería Nacional, los despidos en INTI, Senasa, Yacimientos Río Turbio y el Hospital Posadas, ahora se suman más de 130 desvinculaciones en Fadea, la fábrica de aviones instalada en la ciudad de Córdoba.



El viernes pasado las autoridades de empresa informaron a través de un comunicado el despido de 35 empleados de distintas áreas, en línea con un "plan de adecuación de la dotación". Según Fadea, las cesantías forman parte de un conjunto de acciones que se están realizando para reestructurar y reorganizar a la fábrica. Sin embargo, tras el fin de semana, trascendió que a los 35 despidos anunciados se agregarán otras 100 desvinculaciones más.



En este marco, los trabajadores organizaron protestas, con un corte de circulación en la ruta 20, a la altura de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín". Según los delegados, la firma despidió a trabajadores con más de 25 años de antigüedad. "Veníamos a trabajar todos los días y nos encontramos con despidos, sin razón. Si bien dicen que hay más trabajo en la empresa pero no lo vemos. Lo que vemos es que están trayendo empresas terciarizadas, que hacen el mantenimiento que hacíamos nosotros", afirmó Cristian Iriarte a radio Mitre Córdoba.



Ramón, uno de los despidos detalló la situación en diálogo con radio Universidad. "Trabajo hace casi cuarenta años. Según los telegramas, todos son despidos sin causa. Pero acá desde el Ministerio de Defensa y las autoridades tienen que dar la cara y explicar los motivos. Si dicen que hay proyectos, ¿por qué echan gente? Están dejando gente en la calle y tienen familia. No se puede hacer eso sin causa", advirtió.



Matías, otro de los cesanteados, recibió la notificación de que se quedaba sin trabajo el viernes pasado. Le dijeron que había "proyectos desprogramados" y que por ese motivo ya no sería imprescindible. "Me dijeron que dejaban de lado la construcción de tres aviones Pampa que estaban previstos. También que se dio de baja un contrato con la Armada para modernizar los aviones de escuela", indicó Matías.



Los despidos quedaron a cargo de la nueva conducción de Fadea, que asumió el primero de enero pasado. La presidencia del directorio a ocupa el industrial y ex ejecutivo de la automotriz FIAT, Antonio Beltramone. Lo acompaña el vicepresidente Alejandro Solís y el director Fernando Sibilla. "Con más de 20 años en la industria ambos empresarios han liderado la implementación de nuevos y diversos proyectos, como apertura de mercados internacionales, reestructuración organizativa, incremento en la comercialización de nuevos productos y reposicionamiento industrial", resaltó la fábrica al presentarlos.



• Más despidos estatales



La reducción de empleados estatales en Fadea tiene otros correlatos. Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) cumplirá este viernes con una huelga de 96 horas en todo el país iniciada días atrás en rechazo a 130 despidos. Denuncian que las nuevas autoridades tomaron "peligrosas decisiones", al eliminar los servicios de inspección veterinaria. Además, aseguran que dejaron sin funciones a otros más de 1.000 empleados.



En Fanazul, la fábrica de explosivos militares ubicada en la localidad de Azul, el interventor Luis Riva confirmó que no le renovarán el contrato a 250 personas, mientras que solo 37 empleados de planta permanente serán reubicados.



En Haedo, el titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski, cuestionó a la dirección del Hospital Posadas por abrir un canal de diálogo con representantes del gremio para discutir el despido de 122 trabajadores. "La dirección del Posadas canceló una hora antes la reunión que iban a tener con nuestro gremio a las 14 de hoy. Hacemos responsable al presidente Mauricio Macri por la prolongación de este conflicto gremial", señalaron.



En Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se levantó temporalmente la toma de la Mina 5 por parte de un grupo de mineros. Enrolados en una corriente intersindical, los gremialistas mantienen reuniones en Buenos Aires para impedir el despido de 430 trabajadores en Santa Cruz. El interventor de YCRT, Omar Zeidán, mantiene su férrea posición de achicar la plantilla, mientras los mineros denuncian un vaciamiento de la empresa estatal.



Este viernes se oficializó la liquidación de Lotería Nacional Sociedad del Estado y más de 200 puestos laborales quedaron en suspenso. "Hace dos años teníamos la explotación de todos los juegos nacionales, una vez que asume Macri se apoderan de la caja de Lotería Nacional, armando su propia Lotería, y se quedan con los juegos que son marcas registradas nacionales y cuya recaudación iba a todo el país. Ahora eso ya no va a Desarrollo, redujeron Lotería a una mínima expresión, tenemos solamente dos juegos, y la Ciudad, el distrito más rico de todo el país, se quedó con toda la recaudación", alertó Analía González, delegada de la Junta Interna de la ATE Capital.



"Si no hay un ente federal que esté controlando el juego y eso se deja en manos de las mafias, todo el discurso anti-juego de Vidal, Larreta y Carrió, es una tremenda farsa. El juego se controla con juego oficial", agregó la dirigente sindical.



En el el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) las autoridades del organismo anunciaron el viernes pasado que iban a recortar el personal, aunque los más de 250 telegramas de despidos comenzaron a llegar recién el martes: al enterarse de esta medida, los empleados iniciaron una "toma pacífica" de la sede central de la entidad, ubicada en el partido bonaerense de San Martín. Los empleados echados se niegan a abandonar sus puestos laborales en el denominado Parque Tecnológico Miguelete y reclaman ser atendidos por el presidente del INTI, Javier Ibáñez, quien ya habría pedido el desalojo del edificio.



"En un año Ibáñez designó 93 personas sólo para asesores cuando la anterior gestión tenía sólo cinco asesores. Entonces que no mientan, están desmantelando el organismo", denunció Néstor Escudero, delegado en el Polo Textil que gestiona el INTI para víctimas de trata y trabajo esclavo.