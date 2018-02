Prohíben videos porno con caras de famosos generados por inteligencia artificial

La capacidad de la inteligencia artificial para confeccionar videos en los que los rostros de los actores son reemplazados por los de otras personas, y su utilización para crear producciones pornográficas, impulsó a que Twitter y PornHub anunciaran hoy que ese tipo de productos serán prohibidos por considerarlos cómo contenido "sexual no consentido".



Estos videos, conocidos como "deepfake", cobraron fama cuando gracias a un artilugio técnico se pudo ver a celebridades protagonizando películas con contenidos para adultos.



"Suspenderemos cualquier cuenta que identifiquemos publicando videos íntimos producidos o distribuidos sin consentimiento", anunció un vocero de Twitter en declaraciones al sitio especializado Motherboard.



En el mismo sentido opinó una fuente de PornHub, la plataforma de videos pornográficos más grande de Internet: "No toleramos ningún contenido no consensuado en el sitio y eliminamos dicho contenido tan pronto como nos enteramos de ello".



Estos videos "deepfake" se popularizaron cuando un usuario de la red social Reddit mostró GIFs de actrices como Gal Gadot, Scarlett Johansson o Taylor Swift protagonizando escenas pornográficas.



Las filmaciones no eran reales, si no que habían sido generados por motores de inteligencia artificial.



En diversos foros web algunas personas daban información de cómo hacerlos y el sitio Gfycat que se convirtió en un repositorio de videos porno manipulados.



De la misma manera que PornHub, los responsables de esos sitios decidieron eliminar este tipo de contenidos.



De hecho, para Pornhub los videos "deepfake" entran en la misma clasificación que el también vetado 'revenge porn' en el que se distribuyen imágenes o videos explícitamente sexual de personas sin su consentimiento